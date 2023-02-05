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Тегеран планує побудувати завод дронів в росії — WSJ

05 лютого 2023, 20:19
Тегеран планує побудувати завод дронів в росії — WSJ
москва і Тегеран планують створити іранське виробництва безпілотних літальних апаратів в рф.

Дві країни поглиблюють військове партнерство, яке викликало тривогу у Заходу, написало видання Wall Street Journal.

Тегеран і москва планують будівництво нового заводу в росії, який міг би виготовляти щонайменше 6000 безпілотників іранської розробки. Що є очевидною ознакою поглиблення співпраці між двома країнами.

За словами офіційних осіб США, у рамках формування військового альянсу високопоставлена іранська делегація прилетіла до росії на початку січня, щоб відвідати заплановане місце будівництва заводу та узгодити деталі проєкта. Посадовці з Вашингтону заявили, що обидві країни прагнуть створити швидший безпілотник, який може створити нові виклики для української ППО.

За словами адміністрації Білого Дому, країни від переговорів перейшли до реальних дій: сьогодні до російського міста єлабуга, приблизно в 1000 км на схід від Москви, прибули делегації обох країн. Вони відвідали пусте місце, де лідери країн планують побудувати нову фабрику, яка зможе виробляти щонайменше 6000 безпілотників у найближчі роки.

За словами офіційних осіб, іранську делегацію очолив Бриг. Генерал Абдолла Мехрабі, голова Корпусу вартових ісламської революції і Гассем Дамавандян, виконавчий директор іранської компанії Quds Aviation Industry. 

Російські та іранські офіційні особи не відповіли на запити про коментарі.

РосіяІранДрон

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