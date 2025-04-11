Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Тегеран планує запропонувати Трампу проміжну ядерну угоду

11 квітня 2025, 09:53
Тегеран планує запропонувати Трампу проміжну ядерну угоду
Фото: DW
Угода може передбачати призупинення частини зусиль Ірану зі збагачення урану

Іран розглядає можливість запропонувати Сполученим Штатам укласти тимчасову ядерну угоду під час майбутніх переговорів. Такий крок може стати спробою Тегерана уникнути військової ескалації на тлі погроз з боку США.

Про це повідомляє Axios.

За даними джерел, це питання активно обговорюється в іранському керівництві, особливо з урахуванням обмеженого терміну у два місяці, який встановив президент США Дональд Трамп для досягнення нової ядерної угоди. Паралельно Трамп дав наказ посилити військову присутність США на Близькому Сході, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату.
 
Як зазначив директор проекту з Ірану в Міжнародній кризовій групі Алі Ваез, в країні вважають, що підписання складної та технічно деталізованої угоди в такий стислий термін є малоймовірним, тому тимчасова угода може стати "проміжною станцією" на шляху до ширшої домовленості.
 
У Представництві Ірану при ООН відмовилися коментувати цю інформацію для західних ЗМІ.
 
Згідно з публікацією Axios, проміжна угода може передбачати призупинення частини зусиль Ірану зі збагачення урану, зменшення його запасів, збагачених до 60%, а також розширення доступу інспекторів ООН до іранських ядерних об’єктів. Попри це, експерти вважають, що такі кроки лише незначно відтермінують можливу розробку ядерної зброї, однак можуть створити сприятливі умови для укладання повноцінної угоди в майбутньому.
 
Також проміжна домовленість може включати оновлення механізму "відворотного повернення" – положення, яке діяло в рамках ядерної угоди 2015 року і дозволяло автоматичне поновлення санкцій Ради Безпеки ООН у разі порушення Іраном умов договору. Термін дії цього механізму спливає вже в жовтні.
 
Очікується, що Тегеран також висуне вимогу до США припинити кампанію "максимального тиску", яка включає економічні санкції, що завдали значної шкоди іранській економіці.

 

СШАІранДональд Трампядерні об'єкти

Останні матеріали

Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Політика
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 10:31
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 07:01
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Політика
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 16:31
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 12:25
Параноя кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Параноя кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 09:21
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Політика
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 16:45
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Політика
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 12:52
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання
Політика
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання "1945"
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 07:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється