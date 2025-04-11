Тегеран планує запропонувати Трампу проміжну ядерну угоду

Угода може передбачати призупинення частини зусиль Ірану зі збагачення урану

Іран розглядає можливість запропонувати Сполученим Штатам укласти тимчасову ядерну угоду під час майбутніх переговорів. Такий крок може стати спробою Тегерана уникнути військової ескалації на тлі погроз з боку США.

Про це повідомляє Axios.

За даними джерел, це питання активно обговорюється в іранському керівництві, особливо з урахуванням обмеженого терміну у два місяці, який встановив президент США Дональд Трамп для досягнення нової ядерної угоди. Паралельно Трамп дав наказ посилити військову присутність США на Близькому Сході, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату.

Як зазначив директор проекту з Ірану в Міжнародній кризовій групі Алі Ваез, в країні вважають, що підписання складної та технічно деталізованої угоди в такий стислий термін є малоймовірним, тому тимчасова угода може стати "проміжною станцією" на шляху до ширшої домовленості.