Іран відповів на лист Трампа та натякнув на можливість переговорів

Іран відповів на лист президента США Дональда Трампа щодо переговорів про нову ядерну угоду. Тегеран відкритий до діалогу з Вашингтоном, але через посередників.

Про це розповів президент Ірану Масуд Пезешкіан, повідомляє іранське державне агентство IRNA.

Відповідь надіслали до Вашингтону через Оман, який виступив посередником.

Як наголосив Пезешкіан, Іран ніколи не уникав переговорів, а саме інша сторона не дотримувалась обіцянок. Це, за його словами, підірвало довіру, яку необхідно відновити.