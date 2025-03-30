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Тегеран відкритий до діалогу з Вашингтоном, але через посередників

30 березня 2025, 19:53
Тегеран відкритий до діалогу з Вашингтоном, але через посередників
Фото: DW
Іран відповів на лист Трампа та натякнув на можливість переговорів
Іран відповів на лист президента США Дональда Трампа щодо переговорів про нову ядерну угоду. Тегеран відкритий до діалогу з Вашингтоном, але через посередників.
 
Про це розповів президент Ірану Масуд Пезешкіан, повідомляє іранське державне агентство IRNA.
 
Відповідь надіслали до Вашингтону через Оман, який виступив посередником.
 
Як наголосив Пезешкіан, Іран ніколи не уникав переговорів, а саме інша сторона не дотримувалась обіцянок. Це, за його словами, підірвало довіру, яку необхідно відновити.
 
"Хоча у відповіді виключається можливість прямих переговорів між двома сторонами, у ній сказано, що шлях для непрямих переговорів залишається відкритим", - сказав іранський президент під час засідання кабінету міністрів.
 
Водночас Пезешкіан зазначив, що продовження переговорного процесу буде залежати від поведінки американської сторони.
 
​У 2015 році між Іраном та США, росією, Китаєм, Францією, Британією, а також Німеччиною було укладено угоду, яка обмежувала ядерну програму Тегерану в обмін на зняття санкцій. У 2018 році Трамп вийшов з угоди та відновив санкції проти Ірану, що призвело до ескалації напруженості та відмови Тегерану від деяких зобов'язань.
 
У березні 2025 року Трамп надіслав листа верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї з пропозицією обговорити нову ядерну угоду, попередивши про можливість військової відповіді у разі відмови. Після цього Трамп неодноразово у своїх заявах на прес-конференціях погрожував Ірану, закликаючи до переговорів.
 
За даними Axios, у своєму листі Трамп дав Тегерану 2 місяці для того, щоб укласти нову ядерну угоду з Вашингтоном. Лист нібито був "жорстким" і містив опис наслідків, які чекають Тегеран у випадку відмови.

 

СШАІранвійна в Україніросія окупанти

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