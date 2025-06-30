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ПОЛІТИКА

Тегеран вручив ноту протесту Україні через позицію щодо конфлікту на Близькому Сході

30 червня 2025, 21:16
Тегеран вручив ноту протесту Україні через позицію щодо конфлікту на Близькому Сході
Фото: DW
Українського дипломата викликали в МЗС Ірану через нібито необґрунтовані заяви деяких українських чиновників про війну Ізраїлю з Іраном.

Голову української дипломатичної місії в Тегерані Кирила Позднякова викликали до Міністерства закордонних справ Ірану. Там йому вручили ноту протесту.

Про це йдеться в заяві департаменту МЗС Ірану, повідомляє ISNA.

Українського дипломата викликали в МЗС Ірану через нібито необґрунтовані заяви деяких українських чиновників про війну Ізраїлю з Іраном. Про які саме заяви йдеться - не уточнюється.

У Міністерстві закордонних справ Ірану тимчасовому повіреному у справах України висловили "рішучий протест".

Чиновник іранського МЗС Шахрам Фарсаї заявив, що українська влада нібито "ігнорує міжнародні юридичні зобов'язання України щодо дотримання принципів і цілей Статуту ООН, а також чотирьох Женевських конвенцій". Він звинуватив Київ у підтримці "військової агресії Ізраїлю".

Зі свого боку Поздняков пообіцяв найближчим часом передати ноту протесту українському уряду.

Варто зауважити, що такі заяви іранського МЗС є доволі цинічними, якщо зважати на те, що саме Тегеран постачає росії дрони-камікадзе "Шахед", через які вже загинула велика кількість українців.

ІзраїльвійнаІранООНдипломат

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