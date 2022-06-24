БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКорпорація Microsoft планує скорочувати свій російський бізнес, поки від нього нічого не залишиться.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Технологічна блокада продовжується: Mocrosoft буде скорочувати бізнес в росії
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомив президент компанії Бред Сміт.
"Що стосується Росії, то ми скорочуватимемо свій бізнес доти, доки врешті-решт [від нього] не залишиться майже нічого або взагалі нічого", - сказав Сміт.
Водночас керівники компанії наголошують на допомозі працівникам, оскільки не вони розпочали війну.
Нагадаємо, що у березні Microsoft заявила про припинення продажу своїх послуг у відповідь на санкції спрямовані проти Росії.
Бред Сміт також повідомляє, що компанія надає підтримку Україні у питаннях кібербезпеки, а фонд Microsoft Philanthropies надає підтримку українським біженцям.
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