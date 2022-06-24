Технологічна блокада продовжується: Mocrosoft буде скорочувати бізнес в росії

Корпорація Microsoft планує скорочувати свій російський бізнес, поки від нього нічого не залишиться.

Про це повідомив президент компанії Бред Сміт.

"Що стосується Росії, то ми скорочуватимемо свій бізнес доти, доки врешті-решт [від нього] не залишиться майже нічого або взагалі нічого", - сказав Сміт.

Водночас керівники компанії наголошують на допомозі працівникам, оскільки не вони розпочали війну.

Нагадаємо, що у березні Microsoft заявила про припинення продажу своїх послуг у відповідь на санкції спрямовані проти Росії.

Бред Сміт також повідомляє, що компанія надає підтримку Україні у питаннях кібербезпеки, а фонд Microsoft Philanthropies надає підтримку українським біженцям.