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Технологічна блокада продовжується: Mocrosoft буде скорочувати бізнес в росії

Корпорація Microsoft планує скорочувати свій російський бізнес, поки від нього нічого не залишиться.
Технологічна блокада продовжується: Mocrosoft буде скорочувати бізнес в росії Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив президент компанії Бред Сміт.

"Що стосується Росії, то ми скорочуватимемо свій бізнес доти, доки врешті-решт [від нього] не залишиться майже нічого або взагалі нічого", - сказав Сміт.

Водночас керівники компанії наголошують на допомозі працівникам, оскільки не вони розпочали війну. 

Нагадаємо, що у березні Microsoft заявила про припинення продажу своїх послуг у відповідь на санкції спрямовані проти Росії. 

Бред Сміт також повідомляє, що компанія надає підтримку Україні у питаннях кібербезпеки, а фонд Microsoft Philanthropies надає підтримку українським біженцям.

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24 06 2022 11:57
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