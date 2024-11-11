Технологічний саміт у Лісабоні: Лідери обговорюють повернення Трампа та майбутнє України

Керівники вищої ланки таких компаній, як Apple, Microsoft, та Мета приєднаються до високопосадовців з Європи для дебатів про майбутнє штучного інтелекту.

Цього тижня в Лісабоні пройде найбільша в Європі щорічна технологічна конференція Web Summit, на якій лідери галузі та законодавці зважать усі "за" та "проти" повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Про це повідомляє Reuters.

Керівники вищої ланки таких компаній, як Apple, Microsoft, та Мета приєднаються до високопосадовців з Європи для дебатів про майбутнє штучного інтелекту, регулювання соціальних мереж та можливий вплив другого президентства Трампа на континент.

Трамп раніше обіцяв, що він може покласти край війні між росією та Україною протягом 24 годин після вступу на посаду. Через кілька днів після переобрання Трампа два високопосадовці українського уряду, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та його заступник Алекс Борняков, вийдуть на сцену, щоб обговорити, як країна продовжує впроваджувати інновації під час війни.

Джон Адам, директор з доходів фірми з розробки програмного забезпечення Aimsoftpro, серед присутніх. Близько 70% робочої сили компанії, як і раніше, перебуває в Україні, а решта переїхала до Європи після початку війни у 2022 році.

"Є змішані почуття, тому що підхід Трампа виглядає так, ніби він більше орієнтований на нинішні лінії конфлікту, що не є ідеальним сценарієм для України, і є небажання прийняти це. Водночас ми хотіли б, щоб це мало кінцеву точку", - сказав він.

Мільярдер зі сфери технологій та затятий прихильник Трампа Ілон Маск стане постійною темою обговорення: від його ролі в Україні через супутниковий сервіс Starlink до його успіху з космічною компанією SpaceX та суперечливого управління соціальною медіа-платформою X, раніше Twitter.

На одній панелі будуть обговорюватися питання про те, як Європа може створити місцевого конкурента SpaceX; "Що робити із соціальними мережами".

За словами Марка Вайнштейна, засновника соціальної медіа-платформи MeWe, орієнтованої на конфіденційність, який виступить разом з Бенаррохом у середу, в той час як ЄС намагається змусити онлайн-платформи припиняти шкідливий контент, обрання Трампа може призвести до того, що вони знизять модерації.

"Історично Трамп був дуже критичним до онлайн-модерації", - сказав він. "Щоб уникнути політичної відплати, основні соціальні мережі, ймовірно, продовжать тенденцію ставати значно терпимішими до контенту, який вони допускають на своїх платформах".