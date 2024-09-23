Telegram надаватиме IP-адреси та телефони людей, які порушують правила месенджера – Дуров

Застосунок Telegram оновить умови користування та розкриватиме дані людей, які порушать правила месенджеру.

Він повідомив, що спеціальна команда за допомогою штучного інтелекту зробила пошук у Telegram безпечнішим.

"Весь проблемний контент, який ми виявили в "Пошуку", більше не доступний. Якщо вам все ж вдалося знайти щось небезпечне або незаконне в "Пошуку" Telegram, будь ласка, повідомте нам про це через спеціальний бот", - зазначив Дуров.

Він заявив, що для того, щоб утримати зловмисників від зловживання функцією "Пошук" Telegram було оновлено "Умови використання" та "Політику конфіденційності".

"Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити", - наголосив Дуров.