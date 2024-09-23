Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Telegram надаватиме IP-адреси та телефони людей, які порушують правила месенджера – Дуров

23 вересня 2024, 19:05
Telegram надаватиме IP-адреси та телефони людей, які порушують правила месенджера – Дуров
з вільних джерел
Спеціальна команда за допомогою штучного інтелекту зробила пошук більш безпечнішим.
Застосунок Telegram оновить умови користування та розкриватиме дані людей, які порушать правила месенджеру.
 
Про це заявив засновник Telegram Павло Дуров.
 
Він повідомив, що спеціальна команда за допомогою штучного інтелекту зробила пошук у Telegram безпечнішим.
 
"Весь проблемний контент, який ми виявили в "Пошуку", більше не доступний. Якщо вам все ж вдалося знайти щось небезпечне або незаконне в "Пошуку" Telegram, будь ласка, повідомте нам про це через спеціальний бот", - зазначив Дуров.
 
Він  заявив, що для того, щоб утримати зловмисників від зловживання функцією "Пошук" Telegram було оновлено "Умови використання" та "Політику конфіденційності".
 
"Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити", - наголосив Дуров.

 

телеграмвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 15:34
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 12:50
росіянам не вистачає сил ані на контрнаступ у Курській області. Ані для стримування українських військ – Том Купер
Cуспільство
росіянам не вистачає сил ані на контрнаступ у Курській області. Ані для стримування українських військ – Том Купер
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 08:09
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Політика
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 16:24
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Політика
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 12:38
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється