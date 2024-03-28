Telegram співпрацює з ФСБ та роскомнаглядом – СБУ
Месенджер Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів.
Про це повідомила пресслужба Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Мельниченко зазначив, що Служба безпеки відстежує, де знаходяться сервери Telegram і є ймовірність, що вони – на території росії. Він додав, що власник та розробники месенджера є громадянами рф.
Мельниченка повідомив, що Україні лише іноді вдається заблокувати канали, спрямовані на деструктивну діяльність. За його словами, це пов'язано з тим, що Telegram не прислухається до прохань нашої країни так, як до прохань рф.