Telegram співпрацює з ФСБ та роскомнаглядом – СБУ

"Коли потрібно ФСБ заблокувати будь-який канал на території росії, Telegram виконує ці вказівки моментально", – представник СБУ.

Месенджер Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів.

Про це повідомила пресслужба Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Мельниченко зазначив, що Служба безпеки відстежує, де знаходяться сервери Telegram і є ймовірність, що вони – на території росії. Він додав, що власник та розробники месенджера є громадянами рф.

"Ми бачимо чітку співпрацю Telegram з роскомнаглядом та ФСБ. Коли потрібно ФСБ заблокувати будь-який канал на території росії, Telegram виконує ці вказівки моментально", – підкреслив представник СБУ.

Мельниченка повідомив, що Україні лише іноді вдається заблокувати канали, спрямовані на деструктивну діяльність. За його словами, це пов'язано з тим, що Telegram не прислухається до прохань нашої країни так, як до прохань рф.