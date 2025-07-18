Telegram створює офіційне представництво у рф

Відкриття російського представництва месенджера перебуває у стадії узгодження

Месенджер Telegram розпочав процедуру реєстрації свого офіційного представництва в рф, проте наразі невідомо, чи реєстрація в росії передбачає фактичне відкриття фізичного офісу.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як свідчать дані з реєстру Роскомнагляду, на сайті з'явилася електронна реєстраційна форма від Telegram і був створений особистий кабінет компанії, що є одним з етапів процедури "приземлення". Зараз процес оформлення філії перебуває на стадії узгодження.

У 2024 році Telegram мав також зобов’язання відкрити офіс у Казахстані. Того ж року російські медіа повідомляли, що компанія закрила свій офіс у Дубаї, який вважався її головним хабом.

Месенджер було внесено до переліку діяльності іноземних організацій в інтернеті на території росії ще в листопаді 2021 року. Тоді ж Роскомнагляд вимагав, аби такі компанії створили кабінет на його сайті й відкрили офіси. Telegram зареєструвався в системі, але офіс у росії не відкрив.

Закон про "приземлення" було ухвалено влітку 2020 року. 2021-го Роскомнагляд опублікував список іноземних компаній, які підпадають під цей закон. До нього, зокрема, потрапив Telegram. За законом про "приземлення" іноземні IT-компанії, серед іншого, зобов'язані відкрити філію у рф, відповідати на запити Роскомнагляду та розмістити на своєму сайті форму для зворотного зв'язку.