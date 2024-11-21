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ПОЛІТИКА

Telegram-акаунти французьких депутатів зламано: постраждали відомі політики

21 листопада 2024, 08:37
Telegram-акаунти французьких депутатів зламано: постраждали відомі політики
з вільних джерел
Депутатів закликають не переходити за підозрілими посиланнями.

Telegram-акаунти кількох депутатів Національної асамблеї Франції були зламані.

Про це повідомляє Politico.

Як повідомляє видання, кілька депутатів отримали електронного листа-попередження від департаменту інформаційної безпеки парламенту, в якому йдеться про "скомпрометовані акаунти" у Telegram.

Депутатів закликають не переходити за підозрілими посиланнями, де їх просять ввести номер телефону, оскільки їхній акаунт у Telegram може бути скомпрометований і використаний для поширення "шкідливого контенту".

У шахрайських повідомленнях депутатам пропонують переглянути фотографії "вчительки початкової школи".

За інформацією Politico, депутатка Нацасамблеї Франції від ультраправого "Національного об’єднання" Лора Лавалетт одна з небагатьох публічно підтвердила, що стала жертвою зламу Telegram-акаунту.

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