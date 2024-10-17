Теорія перемоги путіна не працює – ISW

кремль переконаний, що війська РФ будуть проводити послідовні наступальні операції до нескінченності.

Нинішня теорія перемоги правителя рф путіна спрямована на затягування конфлікту і базується на переконанні, що окупанти зможуть виграти війну на виснаження.

Про це ідеться у звіті аналітиків ISW.

Однак аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ці плани можуть зазнати нищівної поразки. путін та військове командування рф наказали солдатами упродовж року вести наступальні дії вздовж лінії фронту на сході та північному сході України. Це мало виснажити ЗСУ та не дозволити їм накопичити необхідні сили для проведення власних контрнаступальних операцій.

"путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають збереження ініціативи на всьому театрі воєнних дій в якості стратегічного пріоритету. Вони продемонстрували свою толерантність до тривалих наступальних операцій, що призводять до поступового, повзучого просування, далекого від запланованих оперативних цілей", - пояснюють експерти ISW.