Теорія перемоги путіна не працює – ISW
17 жовтня 2024, 08:33
Фото: REUTERS
кремль переконаний, що війська РФ будуть проводити послідовні наступальні операції до нескінченності.
Нинішня теорія перемоги правителя рф путіна спрямована на затягування конфлікту і базується на переконанні, що окупанти зможуть виграти війну на виснаження.
Про це ідеться у звіті аналітиків ISW.
Однак аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ці плани можуть зазнати нищівної поразки. путін та військове командування рф наказали солдатами упродовж року вести наступальні дії вздовж лінії фронту на сході та північному сході України. Це мало виснажити ЗСУ та не дозволити їм накопичити необхідні сили для проведення власних контрнаступальних операцій.
"путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають збереження ініціативи на всьому театрі воєнних дій в якості стратегічного пріоритету. Вони продемонстрували свою толерантність до тривалих наступальних операцій, що призводять до поступового, повзучого просування, далекого від запланованих оперативних цілей", - пояснюють експерти ISW.
Зараз противник намагається ліквідувати загрозу з боку ЗСУ в Курській області й одночасно продовжувати наступ на сході, переслідуючи свої давні оперативні цілі.
Аналітики переконані, що інтенсифікований наступ російських військових влітку 2024 року для захоплення Покровська і скорочення ширшого виступу України на заході Донецької області, ймовірно, досягне кульмінації найближчими місяцями.
Попри стан боєздатності російських військ, кремль продовжить залучати свою армію до загальних стратегічних зусиль, спрямованих на утримання ініціативи на всьому театрі воєнних дій та виснаження Сил оборони задовго до цієї кульмінації.
"Теорія перемоги путіна ґрунтується на тому, що війська рф будуть проводити послідовні наступальні операції до нескінченності. Однак ці виснажливі штурми, ймовірно, настільки погіршать стан російської живої сили і техніки, що російські війська будуть змушені знизити темпи наступу принаймні на окремих ділянках фронту. Це дозволить ЗСУ позмагатися та, ймовірно, перехопити ініціативу на полі бою на цих територіях", - припускають в ISW.
Згідно з прогнозом експертів, середньо- і довгострокові обмеження військового потенціалу та ВПК росії, підірвуть здатність агресора підтримувати послідовні наступи, спрямовані на затягування війни та виснаження України.
Аналітики спостерігають постійне тотальне збільшення фінансових стимулів, якими російська влада підтримує вербування солдат. Це означає, що резерви добровольців у рф вичерпуються.
"російська влада занепокоєна тим, що поточні зусилля з набору добровольців демонструють дедалі менші результати. Та що путін, як і раніше, прагне уникнути ще одного часткового мобілізаційного призову резервістів на тлі проблем з формуванням Збройних сил", - додається у звіті Інституту вивчення війни.