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ТЕХНОЛОГІЇ

Теплообмінник пластинчастий – установка, незамінна для підприємства і дому

11 травня 2023, 10:15
Теплообмінник пластинчастий – установка, незамінна для підприємства і дому

Пластинчастий теплообмінник – пристрій, який здійснює теплообмін між двома речовинами різної температури. Обмін тепловою енергією відбувається завдяки штампованим гофрованим стінкам із металу (титану, нержавіючої сталі графіту, латуні, міді та ін), які не дозволяють перемішуватися речовинам.

Види та особливості

На сучасному ринку існують наступні види теплообмінників: кожухотрубні, графітові, спіральні, ребристі та ін. Проте найбільш поширеним є теплообмінник пластинчастий. Він відрізняється простотою конструкції і високою ефективністю.

Пластичний теплообмінник – опалювальний прилад, що передає в навколишнє середовище температуру носія (наприклад, води). Вид матеріалу, з якого виготовлений теплообмінник впливає на його ринкову вартість та енергоефективність.

Загальна інформація

Основа опалювального приладу – монолітна плита з багаточисельними каналами, по якому постійно переміщується теплоносій. До неї щільно притискаються інші плити та ущільнювачі та напрямні. Конструкція установки дозволяє їй мати компактні розміри, але досить ефективно виконувати своє пряме завдання.

Висока продуктивність забезпечується тим, що гаряча рідина переміщується низкою каналів, які створені попарно з’єднаними пластинами. Товщина останніх максимально мала тому тепло миттєво передається у навколишнє середовище. Пластинчасті теплообмінники надзвичайно чутливі до зміни в роботі котельні автоматики, вони дуже швидко перемикаються на максимально комфортний температурний режим.

Існує два типи пластинчатих  пристроїв:

  • розбірні;
  • паяні.

Останні використовуються коли, з огляду на певні причини, неможливо здійснити монтаж розбірної конструкції. Головна відмінність пристрою – широкий діапазон робочих температур та тиску. Як правило, паяні конструкції мають гофровану поверхню і виготовляються із нержавіючої сталі. Це забезпечує їй відмінну турбулізацію потоків і гарну тепловіддачу. Внаслідок хорошої турбулізації потоків води здійснюється ефективне самоочищення внутрішньої поверхні пристрою.

Головна перевага розбірного теплообмінника – абсолютно вся його площа задіяна в процесі тепловіддачі. Саме цей вид пристрою користується найбільшою популярністю серед користувачів. Він компактний і має відносно низьку ціну. Тому купити таке обладнання — це вигідне рішення, про яке ви не будете шкодувати. Необхідно лише звернутися до надійного продавця.

 

 

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