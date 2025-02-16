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Теракт в Миколаєві: загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності

16 лютого 2025, 13:55
Теракт в Миколаєві: загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності
Вибух стався біля закладу харчування 14 лютого
Унаслідок терористичного акту в Миколаєві 14 лютого загинуло троє працівників Центру протимінної діяльності – Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.
 
Про це у Facebook повідомила пресслужба відомства. 
 
"Із глибоким сумом і болем у серці повідомляємо про трагічну загибель трьох військовослужбовців Центру протимінної діяльності, які віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов'язок перед Батьківщиною. Унаслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів і вірних захисників своєї землі", – ідеться в дописі. 
 
Місцеве інтернет-видання "Преступности.НЕТ" у Telegram зазначило, що теракт влаштувала жінка-смертниця. 
 
Водночас Центр протидії дезінформації спростував інформацію про те, що теракт був помстою однієї із загиблих за мобілізацію її сина працівникам Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.  
 
"Ворожі Telegram-канали поширюють фейк про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого, унаслідок якого загинули двоє людей, нібито був помстою працівникам ТЦК і СП однієї із загиблих за мобілізацію її сина. Верифікувавши інформацію в Національній поліції України, Центр повідомляє, що загибла не мала синів мобілізаційного віку. Водночас у неї залишилися двоє синів: 2001 та 2011 років народження. Після перевірки особи старшого сина з'ясувалося, що він не є військовослужбовцем", – проінформували у Центрі. 

 

Миколаїввійна в Україніросія окупанти

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