Тереза Мей привітала Зеленського

Прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей телефоном привітала Володимира Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів.

Мей запевнила, що Велика Британія підтримує демократичне майбутнє України й готова розширювати партнерство в низці сфер, зокрема оборони та безпеки, йдеться на сайті уряду, інформує Hromadske.

Країна також підтримує "важливість співпраці двох країн разом з міжнародною спільнотою для стримування російської агресії", додала вона.

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Прем'єрка запросила Зеленського до Великої Британії за першої ж нагоди. Вони домовилися "підтримувати тісний зв'язок", повідомляється на сайті уряду.