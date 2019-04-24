ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей телефоном привітала Володимира Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тереза Мей привітала Зеленського
Мей запевнила, що Велика Британія підтримує демократичне майбутнє України
Фото: afp.com
Мей запевнила, що Велика Британія підтримує демократичне майбутнє України й готова розширювати партнерство в низці сфер, зокрема оборони та безпеки, йдеться на сайті уряду, інформує Hromadske.
Країна також підтримує "важливість співпраці двох країн разом з міжнародною спільнотою для стримування російської агресії", додала вона.
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Прем'єрка запросила Зеленського до Великої Британії за першої ж нагоди. Вони домовилися "підтримувати тісний зв'язок", повідомляється на сайті уряду.
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