Терористи можуть зірвати матчі Євро-2024 за допомогою дронів – Bild

На час Чемпіонату Європи в Німеччині діятиме заборона на польоти дронів.

Терористи можуть зірвати матчі Чемпіонату Європи (ЧЄ) з футболу в Німеччині за допомогою дронів.

Про це попереджають німецькі експерти, пише Bild.

Голова профспілки німецької поліції Андреас Росскопф підтвердив, що дрони стають однією з найбільших проблем, тому на час ЧЄ запровадять всеосяжну загальнонаціональну заборону на польоти дронів на всій території Німеччини. За його словами, правоохоронці достатньо оснащені, щоб протистояти нальотам безпілотників. Зокрема, вони мають антидронові рушниці.

Австрійський дослідник тероризму Ніколас Штокхаммер зазначив, що терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) із 2014-2015 рр. дедалі частіше використовує дрони під час своїх атак. Причому як дрони-камікадзе, так і дрони з вибухівкою. На його думку, сьогодні технології стали більш доступними, що збільшує ризик атак: плани використання дронів повсюдно присутні на відповідних терористичних форумах.

Штокхаммер також зазначив, що нині терористи, як правило, використовують невеликі комерційні дрони, куплені через інтернет.

"Небезпека зросте, якщо їм вдасться захопити сучасні військові дрони в нинішніх зонах бойових дій", – попередив дослідник тероризму.