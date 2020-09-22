Tesla може побудувати дослідницький центр в Індії

Tesla попередньо виявила зацікавленість в інвестуванні в науково-дослідний та інноваційний центр в штаті Карнатаці, а переговори тривають ще на попередньому етапі

Представники компанії Tesla Ілона Маска провели попередні перемовини з владою індійського штату Карнатака щодо будівництва дослідницького центру у місті Бенгалуру.

За словами співрозмовників, обізнаних із ситуацією, перемовини були проведені ще 10 вересня, повідомляє "Укрінформ". Джерела також додали, що цього місяця між сторонами запланована ще одна зустріч, на якій індійські чиновники представлять деталізовану пропозицію представникам компанії Маска.

"Tesla попередньо виявила зацікавленість в інвестуванні в науково-дослідний та інноваційний центр в штаті Карнатаці, а переговори тривають ще на попередньому етапі", - заявив співрозмовник.

Зазначається, що у липні цього року гендиректор компанії Ілон Маск висловив сподівання, що електрокари від Tesla незабаром можуть дістатися до Індії.

За даними порталу Teslarati, питання про прихід Tesla до Індії спекулюється ще з 2015 року, відтоді як прем’єр-міністр країни Нарендра Моді побував на екскурсії на заводі компанії Маска в американському Фрімонті.

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