Tesla наказала відкликати понад мільйон американських автомобілів в яких вікна притискають пальці

Термінологія застаріла та неточна. Це крихітне бездротове оновлення програмного забезпечення. Наскільки нам відомо, постраждалих немає

Компанія Tesla відкликає майже 1,1 мільйона автомобілів у США через те, що вікна цих машин зачиняються занадто швидко та притискають людям пальці.

Документи, надані американськими регуляторами, свідчать, що вікна деяких автівок не реагують належним чином після виявлення перешкоди. У національній адміністрації безпеки дорожнього руху стверджують, що це — порушення стандартів безпеки.

У компанії Tesla запевнили, що оновлення програмного забезпечення вирішить цю проблему. Там неодноразово стикалися з претензіями федеральних регуляторів безпеки. Засновник і генеральний директор Tesla Ілон Маск навіть називає їх «веселою поліцією». Він розкритикував використання терміну "відкликання".

"Термінологія застаріла та неточна. Це крихітне бездротове оновлення програмного забезпечення. Наскільки нам відомо, постраждалих немає", — заначив Маск.

У США відкликають всі чотири моделі Tesla, зокрема Model 3 2017—2022 років і деяких Model Y 2020—2021 років випуску, Model S та Model X.

Власникам надходитимуть відповідні листи з 15 листопада. У документах компанії йдеться, що автівки, виготовлені після 13 вересня, уже мають оновлене програмне забезпечення, тож проблем із вікнами не буде.

У компанії Tesla також заявили, що їм не відомо про будь-які гарантійні претензії, аварії, травми чи смерть, пов’язані з цим.