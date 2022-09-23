ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Tesla відкликає майже 1,1 мільйона автомобілів у США через те, що вікна цих машин зачиняються занадто швидко та притискають людям пальці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Tesla наказала відкликати понад мільйон американських автомобілів в яких вікна притискають пальці
Термінологія застаріла та неточна. Це крихітне бездротове оновлення програмного забезпечення. Наскільки нам відомо, постраждалих немає
Фото: ІТС.ua
Про це пише BBC.
Документи, надані американськими регуляторами, свідчать, що вікна деяких автівок не реагують належним чином після виявлення перешкоди. У національній адміністрації безпеки дорожнього руху стверджують, що це — порушення стандартів безпеки.
У компанії Tesla запевнили, що оновлення програмного забезпечення вирішить цю проблему. Там неодноразово стикалися з претензіями федеральних регуляторів безпеки. Засновник і генеральний директор Tesla Ілон Маск навіть називає їх «веселою поліцією». Він розкритикував використання терміну "відкликання".
"Термінологія застаріла та неточна. Це крихітне бездротове оновлення програмного забезпечення. Наскільки нам відомо, постраждалих немає", — заначив Маск.
У США відкликають всі чотири моделі Tesla, зокрема Model 3 2017—2022 років і деяких Model Y 2020—2021 років випуску, Model S та Model X.
Власникам надходитимуть відповідні листи з 15 листопада. У документах компанії йдеться, що автівки, виготовлені після 13 вересня, уже мають оновлене програмне забезпечення, тож проблем із вікнами не буде.
У компанії Tesla також заявили, що їм не відомо про будь-які гарантійні претензії, аварії, травми чи смерть, пов’язані з цим.
Нагадаємо, що автовиробник Tesla встановив у першому кварталі 2022 року рекорд за кількістю постачань, поставивши кілєнтам 310 048 електромобілів, попри постійні проблеми з ланцюгом поставок і зупинками заводів.
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23 09 2022 17:24 МЕДІА
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