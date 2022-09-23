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Tesla наказала відкликати понад мільйон американських автомобілів в яких вікна притискають пальці

Термінологія застаріла та неточна. Це крихітне бездротове оновлення програмного забезпечення. Наскільки нам відомо, постраждалих немає
Компанія Tesla відкликає майже 1,1 мільйона автомобілів у США через те, що вікна цих машин зачиняються занадто швидко та притискають людям пальці.
Tesla наказала відкликати понад мільйон американських автомобілів в яких вікна притискають пальці Фото: ІТС.ua
Про це пише BBC.
 
Документи, надані американськими регуляторами, свідчать, що вікна деяких автівок не реагують належним чином після виявлення перешкоди. У національній адміністрації безпеки дорожнього руху стверджують, що це — порушення стандартів безпеки.
 
У компанії Tesla запевнили, що оновлення програмного забезпечення вирішить цю проблему. Там неодноразово стикалися з претензіями федеральних регуляторів безпеки. Засновник і генеральний директор Tesla Ілон Маск навіть називає їх «веселою поліцією». Він розкритикував використання терміну "відкликання".
 
"Термінологія застаріла та неточна. Це крихітне бездротове оновлення програмного забезпечення. Наскільки нам відомо, постраждалих немає", — заначив Маск.
 
У США відкликають всі чотири моделі Tesla, зокрема Model 3 2017—2022 років і деяких Model Y 2020—2021 років випуску, Model S та Model X.
 
Власникам надходитимуть відповідні листи з 15 листопада. У документах компанії йдеться, що автівки, виготовлені після 13 вересня, уже мають оновлене програмне забезпечення, тож проблем із вікнами не буде.
 
У компанії Tesla також заявили, що їм не відомо про будь-які гарантійні претензії, аварії, травми чи смерть, пов’язані з цим.
 
Нагадаємо, що автовиробник Tesla встановив у першому кварталі 2022 року рекорд за кількістю постачань, поставивши кілєнтам 310 048 електромобілів, попри постійні проблеми з ланцюгом поставок і зупинками заводів.
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23 09 2022 17:24
ТЕГИ: США, Tesla
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