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Tesla планує побудувати завод в Індії

18 травня 2023, 14:33
Tesla планує побудувати завод в Індії
Фото: Hubs.ua
Компанія Tesla запропонувала побудувати в Індії завод з виробництва електромобілів.

Про це повідомляє Reuters.

"Хоча Tesla не обговорювала з індійськими чиновниками зниження податків на імпорт, вона запропонувала створити новий завод, хоча і без уточнення місця розташування та інвестицій", - пише видання.

Пропозиція надійшла після того, як минулого року Індія відмовилася задовольнити прохання Tesla знизити податок на імпорт автомобілів, який може досягати 100%.

Індія хоче аби автовиробник Tesla виготовляв автомобілі на місці, проте компанія хотіла спочатку протестувати ринок через імпорт авто.
TeslaІндія

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