Tesla планує побудувати завод в Індії

Компанія Tesla запропонувала побудувати в Індії завод з виробництва електромобілів.

Про це повідомляє Reuters.

"Хоча Tesla не обговорювала з індійськими чиновниками зниження податків на імпорт, вона запропонувала створити новий завод, хоча і без уточнення місця розташування та інвестицій", - пише видання.

Пропозиція надійшла після того, як минулого року Індія відмовилася задовольнити прохання Tesla знизити податок на імпорт автомобілів, який може досягати 100%.

Індія хоче аби автовиробник Tesla виготовляв автомобілі на місці, проте компанія хотіла спочатку протестувати ринок через імпорт авто.