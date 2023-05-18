Tesla планує побудувати завод в Індії
18 травня 2023, 14:33
Фото: Hubs.ua
Компанія Tesla запропонувала побудувати в Індії завод з виробництва електромобілів.
Про це повідомляє Reuters.
"Хоча Tesla не обговорювала з індійськими чиновниками зниження податків на імпорт, вона запропонувала створити новий завод, хоча і без уточнення місця розташування та інвестицій", - пише видання.
Пропозиція надійшла після того, як минулого року Індія відмовилася задовольнити прохання Tesla знизити податок на імпорт автомобілів, який може досягати 100%.Індія хоче аби автовиробник Tesla виготовляв автомобілі на місці, проте компанія хотіла спочатку протестувати ринок через імпорт авто.