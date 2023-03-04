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Tesla побудує завод у Мексиці за $5 млрд

04 березня 2023, 14:17
Tesla побудує завод у Мексиці за $5 млрд
Фото: Hubs.ua
Компанія Tesla збудує величезний завод за $5 млрд, де планують випускати по 2 млн електромобілів на рік.

Нова «Гігафабрика» неподалік мексиканського Монтеррея доповнить інші виробництва компанії. 

Пише Bloomberg.

Ілон Маск протягом кількох місяців регулярно телефонував до президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, йдеться в матеріалі.

Сам президент Мексики підтвердив домовленість з американцями, а заступник міністра закордонних справ Марта Дельгадо заявила, що інвестиції в проект згодом можуть зрости вдвічі — до $10 млрд. 

“Частина коштів може бути спрямована на виробництво акумуляторів. Однак спочатку їх, ймовірно, возитимуть з техаської «Гігафабрики», розташованої приблизно у семи годинах їзди. Сам Маск поки що не розкривав ані обсягу інвестицій, ані потужностей майбутнього заводу. За даними інсайдерів, він випускатиме близько двох мільйонів машин на рік і працевлаштує близько шести тисяч людей” - заявила очільниця МЗС. 

Наразі Tesla керує чотирма автовиробництвами – фабриками в Каліфорнії, Техасі, ву Шанхаї та околицях Берліна. Акумулятори виробляють у Техасі, Неваді та Німеччині. Крім цього, працює майданчик у Нідерландах, де виготовляють електромобілі з готових машинокомплектів. 

МексикаTeslaзавод

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