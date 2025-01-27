Tesla подала до суду на Євросоюз через мита на електромобілі з Китаю

В жовтні 2024 року Євросоюз ввів антисубсидійні мита до 7,8% для Tesla.

Автомобільна компанія Tesla подала позов до суду Європейського Союзу через тарифи блоку на імпорт електромобілів з КНР.

Про це повідомляє газета Financial Times.

В понеділок, 27 січня, Суд Європейського Союзу опублікував на сайті підтвердження позову, поданого дочірньою компанією Tesla у Шанхаї.

Проте він не надав інших деталей.

Позов Tesla слідує за аналогічними позовами, поданими німецькою компанією BMW та китайськими автовиробниками.

Восени минулого року Євросоюз ввів антисубсидійні мита до 7,8% для Tesla і до 35,3% на імпорт інших китайських електромобілів, вироблених іншими автовиробниками.

Антисубсидійні тарифи були введені після розслідування ЄС, розпочатого 2023 року, щодо несправедливої підтримки Китаєм своєї електромобільної галузі. Брюссель виявив, що автовиробники отримували вигоду від пільгових кредитів, дешевих земельних угод і субсидій для постачальників, таких як виробники сталі.

Пізніше Tesla отримала найнижчий тариф після того, як індивідуальна перевірка ЄС виявила, що компанія мала найменший обсяг підтримки від китайського уряду.

Справа проти Європейської комісії буде розглядатися у Суді загальної юрисдикції, а вирок може бути оскаржений у CJEU. Процес може зайняти до 18 місяців.