Tesla призупинила замовлення на Model S і X у Китаї

Tesla не надала офіційного пояснення причин такого кроку, але таке рішення прийняли на фоні загострення теми мит

Компанія Tesla тимчасово призупинила прийом нових замовлень на моделі Model S і Model X на китайському ринку, включно з офіційним сайтом і мінідодатком у WeChat. Це сталося на тлі загострення торговельного конфлікту між США та Китаєм.

Про це повідомляє CNN.

Моделі Model S і Model X виробляються у Сполучених Штатах та імпортуються до Китаю. Tesla не надала офіційного пояснення причин такого кроку, однак подія збігається в часі з рішенням Китаю підвищити імпортні мита на американські товари до 125%. Цей крок став відповіддю на нові 145% мита, запроваджені адміністрацією президента Дональда Трампа щодо китайської продукції.

Зростання мит автоматично підвищує роздрібну вартість американських електромобілів у Китаї, роблячи їх менш конкурентоспроможними порівняно з продукцією місцевих виробників. На тлі цього Tesla з Остіна (штат Техас) зазнає менших втрат, ніж інші автовиробники, оскільки більшість машин для американського ринку виробляє всередині США. У той же час, популярні моделі Model 3 і Model Y випускаються на заводі в Шанхаї – як для місцевих продажів, так і для експорту в Європу.