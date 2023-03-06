Tesla вдруге за 2 місяці знизила ціни на електрокари — Bloomberg

Виробник електромобілів Tesla знизив ціни на дві моделі своїх авто: на седан Model S та позашляховик Model X.

В США вчора пізно ввечері Tesla знизила ціни на $5 та $10 тисяч відповідно, оскільки компанія прагне підвищити попит в останньому місяці кварталу.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними на сайті Teska, повнопривідна автівка Model S тепер коштує $89 990, тобто подешевшала на 5,2% з $94 990.

Model S Plaid тепер коштує $109 990, що на 4,3% менше порівняно зі $114 990.

Повнопривідний позашляховик Model X тепер коштує $99 990, що на 9,1% менше ніж $109 990. Model X Plaid - $109 990, що на 8,3% менше порівняно зі $119 990.

Bloomberg зазначає, що Tesla продає свої автомобілі безпосередньо споживачам і часто змінює ціни, це вже друге зниження цін в цьому році.

1 березня CEO Ілон Маск та інші лідери наголосили на ефективності виробництва та скороченні витрат.

"Бажання людей мати Tesla надзвичайно велике. Обмежуючим фактором є їхня здатність платити за Tesla", — заявив Ілон Маск.