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Tesla вдруге за 2 місяці знизила ціни на електрокари — Bloomberg

06 березня 2023, 14:16
Tesla вдруге за 2 місяці знизила ціни на електрокари — Bloomberg
Фото: ІТС.ua
Виробник електромобілів Tesla знизив ціни на дві моделі своїх авто: на седан Model S та позашляховик Model X.

В США вчора пізно ввечері Tesla знизила ціни на $5 та $10 тисяч відповідно, оскільки компанія прагне підвищити попит в останньому місяці кварталу.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними на сайті Teska, повнопривідна автівка Model S тепер коштує $89 990, тобто подешевшала на 5,2% з $94 990. 

Model S Plaid тепер коштує $109 990, що на 4,3% менше порівняно зі $114 990.

Повнопривідний позашляховик Model X тепер коштує $99 990, що на 9,1% менше ніж $109 990. Model X Plaid - $109 990, що на 8,3% менше порівняно зі $119 990.

Bloomberg зазначає, що Tesla продає свої автомобілі безпосередньо споживачам і часто змінює ціни, це вже друге зниження цін в цьому році. 

1 березня CEO Ілон Маск та інші лідери наголосили на ефективності виробництва та скороченні витрат.

"Бажання людей мати Tesla надзвичайно велике. Обмежуючим фактором є їхня здатність платити за Tesla", — заявив Ілон Маск.

BloombergTesla

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