Tesla запускає імпорт з Китаю після митної угоди

США та Китай досягли угоди щодо мит.

Автовиробник Tesla планує з кінця цього місяця почати доставку компонентів із Китаю до США для виробництва Cybercab і вантажівок Semi. Рішення ухвалили після того, як США та Китай досягли угоди щодо мит.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Втім, джерело додало, що ситуація ще може змінитися, пославшись на непередбачуваність адміністрації Трампа.

Tesla планує почати тестове виробництво обох моделей у жовтні, а масове виробництво — у 2026 році. Cybercab виготовлятимуть у Техасі, а Semi — у Неваді.

Tesla також прагне отримати дозвіл від урядів штатів на запуск служби роботаксі на основі флоту Cybercab без керма та педалей. Концепт презентували в жовтні, а старт виробництва обіцяють у 2026 році за ціною менше ніж $30 тисяч.

Крім того, компанія планує масштабувати виробництво вантажівок Semi у 2026 році та пришвидшити постачання давно очікуваних замовлень, зокрема для таких клієнтів, як PepsiCo.