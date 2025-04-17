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CУСПІЛЬСТВО

Tesla знижує обсяги випуску Cybertruck через падіння продажів

17 квітня 2025, 21:34
Tesla знижує обсяги випуску Cybertruck через падіння продажів
Tesla Model S. Фото: AFP
В компанії Tesla не відповіли на запит журналістів про коментар.

На тлі різкого обвалу продажів автомобілів Tesla компанія тихцем почала скорочувати обсяги виробництва своєї найновішої моделі – Cybertruck.

Про це повідомляє Business Insiderіз посиланням на власні джерела.

Так, працівники підприємства підтвердили виданню, що протягом кількох останніх місяців плани випуску для кількох виробничих ліній Cybertruck були скорочені. Деякі лінії працюють лише на малу частину своєї номінальної потужності, а персонал скоротили більш ніж наполовину. Частину персоналу також перекинули з виробництва Cybertruck на лінію Model Y.

"Таке відчуття, що вони відфільтровують людей. Паркувальний майданчик стає все порожнішим", - сказав один із працівників.

В компанії Tesla не відповіли на запит журналістів про коментар.

Як зазначає Business Insider, за перші три місяці 2025 року Tesla продала 6406 одиниць моделі Cybertruck — вдвічі менше, ніж у попередньому кварталі. Перед тим, як цю машину запустили у виробництво, Ілон Маск стверджував, що буцімто має понад мільйон передзамовлень на неї. Однак за наявними даними, станом на 20 березня загалом було випущено менше 50 000 одиниць моделі Cybertruck. Її серійне виробництво почалося влітку 2023 року.

У квітні Tesla представила свою найдешевшу версію цієї машини за 69 990 доларів. Цьому передувала загальна тенденція до зниження продажів. 

СШАпродажмитаTeslaІлон Маск

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