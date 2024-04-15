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CУСПІЛЬСТВО

Tesla звільнить понад 10% персоналу по всьому світу через падіння продажів

15 квітня 2024, 17:51
Tesla звільнить понад 10% персоналу по всьому світу через падіння продажів
Tesla Model S. Фото: AFP
Ілон Маск прийняв таке рішення після того, як компанія повідомила про різке скорочення поставок автомобілів у першому кварталі.

Компанія Tesla звільнить понад 10% своїх працівників по всьому світу. Причина — падіння продажів і загострення цінової війни на електромобілі.

Про це повідомляють Reuters,WP.

Станом на грудень 2023 року найбільший у світі автовиробник за ринковою вартістю налічував 140,5 тисячі працівників у всьому світі.

Деякі співробітники в Каліфорнії та Техасі вже отримали повідомлення про звільнення, повідомило Reuters джерело.

"Оскільки ми готуємо компанію до наступного етапу зростання, надзвичайно важливо проаналізувати кожен її аспект на предмет скорочення витрат і підвищення продуктивності. У рамках цих зусиль ми провели ретельний аналіз організації та прийняли важке рішення про скорочення персоналу на понад 10% по всьому світу", — зазначив у службовій записці гендиректор Tesla Ілон Маск.

Енергетичний гігант BP теж скоротив понад десяту частину персоналу у своєму бізнесі із зарядки електромобілів після того, як ставка на швидке зростання комерційних парків електромобілів не окупилася.

Водночас Педро Пачеко, віцепрезидент Gartner, компанії з досліджень і автомобілебудування, сказав, що скорочення може бути просто ознакою того, що компанія зменшує витрати перед випуском нових моделей, адже продажі сповільнюються після стрімкого зростання, спричиненого запуском Model Y і Model 3.

продажTeslaзвільненняІлон Маск

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