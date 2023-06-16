Тест на рівень англійської

Ви вирішили вдосконалити свою англійську, але не хочете проходити одну тему кілька разів та даремно витрачати час? Саме тому, коли ви записуєтеся до мовної школи, вам передусім пропонують пройти тест на рівень англійської.

Рівні володіння англійською

Володіння англійською мовою зазвичай оцінюється за шістьма рівнями:

А1 (Elementary) — початковий рівень, який передбачає, що людина може трохи розповісти про себе та поспілкуватися на нескладні теми: назвати своє ім’я, дату народження і місце проживання, розповісти про сім’ю та професію. А2 (Pre-Intermediate) — базовий рівень. Людина може докладніше розповісти про себе, написати простий лист, поспілкуватися про захоплення та хобі. Цей рівень дає можливість зрозуміти більшість оголошень на вулиці та в магазинах. В1 (Intermediate) — середній рівень володіння мовою. Людина може написати невелике есе, сприймати на слух мовлення носіїв, читати різні тексти та розуміти їхній основний зміст навіть за наявності незнайомих слів. Цього рівня цілком достатньо для поїздки до англомовної країни. В2 (Upper-Intermediate) — рівень, вищий за середній. Людина здатна вільно спілкуватися з носіями англійської мови, розуміти більшу частину прочитаного з художніх неадаптованих текстів, порівняно вільно сприймати на слух довгі інтерв’ю та телепередачі. Цей рівень дає можливість писати довгі формальні та неформальні листи. С1 (Advanced) — просунутий рівень. Цей рівень передбачає великий словниковий запас, що дає змогу читати й аналізувати неадаптовані тексти. Ви добре сприймаєте англійську мову на слух, можете писати статті та твори на будь-яку тему, вести ділове листування. С2 (Proficient) — ​​професійний рівень. Цей рівень наближений до рівня носіїв: людина може спілкуватися на всі теми без винятку, використовує в мові ідіоми й інші засоби, повністю розуміє неадаптовану літературу та сприймає на слух будь-яке мовлення, навіть якщо говорять дуже швидко чи з акцентом.