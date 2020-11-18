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Тест з англійської стане обов'язковим у системі професійної військової освіти - Міноборони

Відтепер будуть нові кваліфікаційні вимоги до рівнів володіння іноземною мовою офіцерським та сержантським складом
Міністерство оборони внесло зміни до нормативних документів, щоб удосконалити систему військової освіти та підготовки кадрів.
Тест з англійської стане обов Фото: прес-служба ЛОДА

У Міністерстві оборони зазначають, що необхідність вивчення англійської особовим складом є одним із головних аспектів у взаємосумісності зі структурами НАТО, повідомляє "Громадське".

Для тих, хто вже володіє англійською на достатньому рівні, викладатимуть на курсах професійної військової освіти винятково цією мовою. Це, мовляв, відкриває перед військовослужбовцями "широкі можливості для участі в міжнародних місіях і навчання за кордоном".

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18 11 2020 15:37
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