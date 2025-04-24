The Atlantic описав головні проблеми пропозиції США

Пропозиція Трампа є нічим іншим, окрім як нагородою за агресію рф

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії заявив, що укладе мир між Україною і росією за один день. Минуло три місяці - і він уже запізнюється, а його нинішній план зі "швидкого припинення бойових дій" фактично означає здачу України та її народу кремлівському диктатору путіну.

Про це пише автор The Atlantic Том Ніколс.

"Пропозиція, яку просувають Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо, - це не мирний план, а щедра та кривава винагорода москві за три роки агресії та воєнних злочинів", - наголосив він.

росія, можливо, зобразить деяке невдоволення, але США пропонують путіну угоду мрії, за його словами. Якщо Трамп доб'ється свого, Вашингтон зніме санкції з росії, обидві сторони погодяться на припинення вогню без відведення військ, а США визнають Крим частиною росії - даруючи кремлю повне володіння вже захопленими землями.

В обмін на це Україна, по суті, не отримує нічого - тільки туманну гарантію безпеки від американського президента, який ясно дав зрозуміти своє вороже ставлення до України та її влади. Ніколс заявив, що це особливо яскраво проявилося, коли Трамп і Венс влаштували "засідку" президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі в Білому домі. "План Трампа - зовсім не "мир", а документ про капітуляцію, який українці навряд чи приймуть", - зазначив експерт. Він вважає, що пропозиція Трампа де-факто зруйнує Україну, яка вийде з угоди обрубком держави - без приблизно 20% своєї території та мільйонів громадян. Україна втратить можливість проводити самостійну зовнішню політику, пообіцявши ніколи не вступати до НАТО - що "особливо іронічно з огляду на те, наскільки вторгнення путіна нагадало світу про важливість існування таких альянсів, як НАТО".

Але навіть питання членства в НАТО меркне порівняно з нагальною загрозою, додає Ніколс. Адже, якщо Київ прийме пропозицію Трампа, то залишки української держави незабаром стануть "легкою здобиччю для кремля".

"Щойно російська економіка відновиться, а армія переведе дух, путін завершить завоювання України з іще більшою люттю і жорстокістю. Час і простір - на боці москви, і Трамп має намір подарувати путіну і те, і інше", - визнає експерт.

За його словами, Трамп - не неупереджений посередник. Він діє як фактичний союзник росії, висуваючи вимоги від імені москви.