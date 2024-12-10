The Atlantic розкрив, як Трамп може завершити війну в Україні

Нині Україна опинилася в ситуації, коли перспективи залежать не лише від підтримки Заходу, а й від глобальних змін у політичному ландшафті, зокрема повернення Дональда Трампа до влади, пише видання

Міжнародна політика нерідко зводиться до вибору між поганим і гіршим. Україна зараз перебуває саме в такій ситуації. Попри відвагу ЗСУ та підтримку союзників, ціна помилок і затримок у постачанні критично важливого озброєння виявилася надзвичайно високою.

Про це п ише The Atlantic.

На початку війни існувала реальна можливість силового повернення окупованих росією територій. Але нерішучість адміністрації Байдена, яка вагалася між обережністю і необхідністю рішучих дій, стала фатальною помилкою. Якби США та їхні союзники ще з 2022 року масово постачали сучасні танки, літаки та ракетні системи, сьогоднішній перебіг подій міг би бути зовсім іншим.

Однак нині Україна опинилася в ситуації, коли перспективи залежать не лише від підтримки Заходу, а й від глобальних змін у політичному ландшафті, зокрема повернення Дональда Трампа до влади.