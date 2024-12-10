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The Atlantic розкрив, як Трамп може завершити війну в Україні

10 грудня 2024, 12:31
The Atlantic розкрив, як Трамп може завершити війну в Україні
Нині Україна опинилася в ситуації, коли перспективи залежать не лише від підтримки Заходу, а й від глобальних змін у політичному ландшафті, зокрема повернення Дональда Трампа до влади, пише видання
Міжнародна політика нерідко зводиться до вибору між поганим і гіршим. Україна зараз перебуває саме в такій ситуації. Попри відвагу ЗСУ та підтримку союзників, ціна помилок і затримок у постачанні критично важливого озброєння виявилася надзвичайно високою.
 
Про це пише The Atlantic.
 
На початку війни існувала реальна можливість силового повернення окупованих росією територій. Але нерішучість адміністрації Байдена, яка вагалася між обережністю і необхідністю рішучих дій, стала фатальною помилкою. Якби США та їхні союзники ще з 2022 року масово постачали сучасні танки, літаки та ракетні системи, сьогоднішній перебіг подій міг би бути зовсім іншим. 
 
Однак нині Україна опинилася в ситуації, коли перспективи залежать не лише від підтримки Заходу, а й від глобальних змін у політичному ландшафті, зокрема повернення Дональда Трампа до влади.
Обрання Дональда Трампа президентом викликає неоднозначні прогнози. Скептики вказують на його ізоляціоністські погляди, симпатію до путіна та зневагу до європейських союзників США. Однак є й підстави для обережного оптимізму. 
 
Політичні плани, що розробляються людьми з оточення Трампа, включають такі пункти:
 
  • припинення вогню для замороження конфлікту;
  • гарантії безпеки для України;
  • допомога у відбудові;
  • часткове пом’якшення санкцій проти росії.
 
Поточна ситуація вимагає комплексного підходу, який міг би включати:
 
1. Відкладення членства України в НАТО. Це могло б стати тимчасовим компромісом, доки Україна не буде повністю готова до інтеграції в альянс.
 
2. Забезпечення незалежності. росія має бути позбавлена будь-якого впливу на українську політику та суспільство.
 
3. Масштабна реконструкція. Європейські донори, зокрема за рахунок заморожених російських активів, можуть стати основним джерелом фінансування.
 
4. Гарантії безпеки. Важливо забезпечити присутність європейських військових сил на території України. Це може включати польські, британські, французькі та інші підрозділи загальною чисельністю до 100 000 військових.
 
Ці гарантії безпеки, разом із розширенням санкцій проти росії, створять умови для послаблення Кремля та зміцнення позицій України.
 
Сценарій, за якого Трамп, Європа та США об’єднаються навколо України, залишається складним, але реальним, пише видання. Цей процес вимагатиме від Європи рішучості, від США — лідерства, а від росії — готовності прийняти поразку, навіть якщо путін буде змушений подавати це як перемогу.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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