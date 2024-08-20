The Economis дослідило, які країни допомагають росії обходити санкції

Економіки Центральної Азії та Кавказу отримують вигоду від війни.

Країни Центральної Азії та Кавказу за останні роки демонструють покращення економічної та торгівельної ситуації. Все це відбувається на тлі того, як Євросоюз та США намагаються посилити санкції проти росії.

Про своє дослідження пише The Economist.

Видання дослідило, як зросла торгівля центральноазійських країн з ЄС у тих галузях, на які проти росії накладено санкції.

Одним із прикладів є Казахстан. Як вважають автори статті, минулого року технологічна галузь цієї країни досягла тріумфу.

З початком війни в Україні європейським фірмам заборонили продавати більшість товарів у росії, а раніше вони були найбільшими постачальниками технологій у цій країні.

"Але крихітна технологічна галузь Казахстану – близько 50 фірм з виробничими потужностями в $100 млн у 2021 році – схоже, заповнила цю прогалину", – пишуть журналісти.