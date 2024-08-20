The Economis дослідило, які країни допомагають росії обходити санкції
20 серпня 2024, 20:35
Економіки Центральної Азії та Кавказу отримують вигоду від війни.
Країни Центральної Азії та Кавказу за останні роки демонструють покращення економічної та торгівельної ситуації. Все це відбувається на тлі того, як Євросоюз та США намагаються посилити санкції проти росії.
Про своє дослідження пише The Economist.
Видання дослідило, як зросла торгівля центральноазійських країн з ЄС у тих галузях, на які проти росії накладено санкції.
Одним із прикладів є Казахстан. Як вважають автори статті, минулого року технологічна галузь цієї країни досягла тріумфу.
З початком війни в Україні європейським фірмам заборонили продавати більшість товарів у росії, а раніше вони були найбільшими постачальниками технологій у цій країні.
"Але крихітна технологічна галузь Казахстану – близько 50 фірм з виробничими потужностями в $100 млн у 2021 році – схоже, заповнила цю прогалину", – пишуть журналісти.
Експорт з Казахстану до росії зріс з $40 млн у 2021 році – до $298 млн у 2023 році. Імпорт електроніки з Європи також збільшився – з €250 млн ($273 млн) до €709 млн. Причину такого різкого злету технологічної галузі влада країни не пояснює.
Однак Казахстан не єдина країна, де торгівля з росією та Європою стрімко зросла після вторгнення рф в Україну. Серед інших – Вірменія, Азербайджан, Грузія, Туреччина та інші чотири країни Центральної Азії. Експорт з Європейського Союзу до цих країн збільшився на €46 млрд у 2023 році, що на 50% більше, ніж у 2021 році. Це еквівалентно трьом чвертям падіння європейського експорту до росії з 2021 по 2023 рік.
"За два з половиною роки російська економіка тримається непогано. Важко сказати, які європейські фірми просто добре пристосовуються до нових обмежень, а які обходять санкції. Але так сталося, що найбільше зростання торгівлі через треті країни відбулося саме з тими товарами, на які зараз діють жорсткі обмеження", – йдеться у статті.
Журналісти вважають, що за "бумом посередницької торгівлі" є три напрямки: торгівля забороненими товарами, де ігноруються санкції; заборона вантажним автомобілям в'їжджати до рф безпосередньо з ЄС; збільшення виробничих потужностей у третіх країнах.