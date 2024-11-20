The Economist: Чи стане 2025 рік вирішальним у війні росії проти України?

Як, на думку журналу, може виглядати можлива угода?

24 лютого 2025 року повномасштабна війна рф проти України вступить у четвертий рік. Війна вже призвела до великої кількості загиблих і постраждалих. Мільйони людей стали вимушеними переселенцями, а економіка України спустошена. Країна зіштовхнулася з демографічною бомбою сповільненої дії після виїзду такої кількості жінок і дітей.

Про це пише The Economist у межах своєї рубрики з прогнозами для світу на 2025 рік.

Економіці рф також завдано шкоди через поєднання західних санкцій, дефіциту робочої сили, спричиненого ненаситною потребою диктатора владіміра путіна в "гарматному м'ясі", і виїзду багатьох людей. На початку листопада інфляція в рф вимірювалася двозначними цифрами, відсоткові ставки становили 21%, а 40% бюджету поглинали військові витрати та витрати на безпеку. Поплічники путіна змушують критиків мовчати, але диктатор знає, що більшість росіян "ситі по горло".

У той час як енергетичні об'єкти залишаються ключовими цілями для російських ракет і безпілотників, є лише одна причина для надії: 2025-й може стати роком, коли бойові дії в основному припиняться. Обидві сторони близькі до виснаження, і прихильники кожної хотіли б, щоб війна завершилася. У Вашингтоні це буде пріоритетом адміністрації новообраного президента Дональда Трампа.

Після президентських виборів в Америці тиск на Україну з метою вступу в якусь форму переговорів з рф у 2025 році значно посилиться.

Як може виглядати можлива угода? На думку видання, Україні доведеться змиритися з втратою частини своєї території. Ті 7%, які рф тимчасово окупувала в 2014 році (Крим і деякі східні регіони), повернути не вдасться, вважає журнал. Будь-яке врегулювання, ймовірно, також передбачатиме утримання росією частини або більшої частини додаткових 11%, які вона контролює після вторгнення у 2022 році. Натомість Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки, ідеальним варіантом яких є повноправне членство в НАТО.

"Це, ймовірно, було б прийнятним рішенням для Києва, хоч і болісним для України", - пише журнал.

Однак, із поверненням до влади Трампа, цілком імовірно, що Україна не вступить до НАТО роками, якщо взагалі коли-небудь зробить це; але Київ усе одно може отримати принаймні якусь форму гарантій безпеки. У будь-якому разі, щонайменше зараз здається дуже ймовірним, що дискусії розпочнуться у 2025 році, і коли вони стартують, бойові дії можуть почати втихати — навіть до припинення вогню. Саме це сталося в 2014 році (хоча перемир'я повністю ніколи не дотримувалося). Поки переговори триватимуть, війна може перейти в “напівзаморожений” стан. Неідеально, але це значно краще, порівняно з ситуацією зараз, вважає видання.