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ПОЛІТИКА

The Economist: Чи стане Україна розмінною монетою в політиці Трампа?

28 листопада 2024, 14:32
The Economist: Чи стане Україна розмінною монетою в політиці Трампа?
Фото: ap.org
Скоріше з надії, ніж з переконання, союзники Америки висловлюють упевненість, що Трамп "не продасть Україну".

Якщо пріоритетом Трампа є укладення угоди — будь-якої угоди — тоді він може просто скоротити допомогу Україні й наполягати на тому, щоб вона прийняла вимоги росії. Однак деякі спостерігачі вважають, що Трамп вважатиме поразку України поганою як для Америки, так і для свого іміджу. 

За словами інсайдерів, Трамп побоюється, що провал в Україні підірве його популярність, так само, як хаотичне виведення військ з Афганістану в 2021 році зашкодило президенту Джо Байдену.

Про це пише The Economist.

Ерік Чіарамелла з вашингтонського аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace, який працював у Білому домі за часів Трампа, стверджує, що ізоляціоністське крило Республіканської партії перебуває на підйомі.

Трамп може шукати легкої угоди за допомогою комбінації "батога для росії й пряника для України": пропозиція зняти санкції з росії й погроза припинити постачання зброї Україні. Якщо Україна зазнає краху, каже Чіарамелла, Трамп просто звинуватить у цьому Байдена.

"Крах України не є неминучим, хоча російський наступ, ймовірно, прискориться в найближчі тижні. Адміністрація Байдена прискорює поставки зброї в останні тижні свого перебування на посаді, витрачаючи останні кошти, дозволені Конгресом, і кидаючи на фронт все, що може", — пише журнал.

Дональд Трампвійна в Україні

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