The Economist опублікувало свої дані скільки українських військових загинуло з 2022 року

Журнал проаналізував дані з різних джерел, щоб припустити кількість загиблих і поранених військових.

На сьогодні, під час повномасштабної війни, загинуло щонайменше 60-100 тисяч українських військовослужбовців. Ще вказується цифра в 400 тисяч поранених військових, у яких немає можливості продовжувати подальшу службу в армії.

Про це пише журнал The Economist після аналізу інформації зі звітів розвідувальних служб, представників оборонних відомств, дослідників та відкритих джерел, які просочилися або були опубліковані.

"Ці звіти важко перевірити незалежно. А солдати, які зникли безвісти і вважаються загиблими, не завжди потрапляють у ці дані. Проте вони дають приблизне уявлення про кількість загиблих", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що, приміром, сайт UA Losses каталогізує імена і вік загиблих, що дає змогу розрахувати втрати за віковими групами і в процентному співвідношенні до чоловічого населення. За їхніми даними з 2022 року загинуло щонайменше 60 435 солдатів.