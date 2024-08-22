The Economist оцінили чи вдалося Курській операції відволікти війська росії з Донбасу

Видання зазначає, що поки що немає явних ознак ослаблення атак на українські позиції.

Вторгнення ЗСУ на територію Росії 6 серпня відкрило новий фронт і поставило під сумнів думку про те, що війна зайшла в глухий кут. Україна сподівається, що наступ змусить росію перенаправити свої війська з Донбасу - центру бойових дій на сході країни.

Про це пише The Economist.

Джерело видання в українському уряді підтвердило, що військова активність у Донбасі знизилася з 16 серпня, за винятком наступу на Покровськ.

Однак видання вирішило самостійно оцінити, чи дійсно активність на лінії фронту змінюється. Для цього використовувалися супутникові дані НАСА для моніторингу високотемпературних теплових явищ, таких як пожежі та гарячий дим. Потім їх оцінювали алгоритмом машинного навчання, щоб визначити, чи пов'язані вони з поточними бойовими діями, а не з лісовою пожежею або димом від фабрики.

Щоб оцінити ефект Курського наступу, The Economist порівняв частоту пожеж у Курській області з п'ятьма областями України, які прийняли на себе основний тягар війни: Донецькою, Луганською, Запорізькою, Херсонською та Харківською.