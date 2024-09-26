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The Economist припустив, коли в Україні можуть відбутися вибори

26 вересня 2024, 19:53
The Economist припустив, коли в Україні можуть відбутися вибори
Фото:"Громадське"
The Economist вважає, що Зеленський начебто може провести вибори, аби "зміцнити свою владу".

Президент України Володимир Зеленський нібито розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році.

Про це повідомляє The Economist.

Журналісти зазначають, що попри рішення відкласти вибори до завершення війни, український президент начебто все ж розглядає можливість призначити президентські вибори наступного року, "щоб зміцнити свою владу".
 
The Economist посилається на дані американського Національного демократичного інституту, згідно з якими довіра українців до Зеленського знизилася з 80% у травні 2023 року до 45% у 2024-му.
 
Журнал звернувся за коментарем лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка заявила нібито "політичний процес однозначно розпочався"
війна в Україніросія окупантивибори преидента

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