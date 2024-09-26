The Economist припустив, коли в Україні можуть відбутися вибори

The Economist вважає, що Зеленський начебто може провести вибори, аби "зміцнити свою владу".

Президент України Володимир Зеленський нібито розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році.

Про це повідомляє The Economist.

Журналісти зазначають, що попри рішення відкласти вибори до завершення війни, український президент начебто все ж розглядає можливість призначити президентські вибори наступного року, "щоб зміцнити свою владу".

The Economist посилається на дані американського Національного демократичного інституту, згідно з якими довіра українців до Зеленського знизилася з 80% у травні 2023 року до 45% у 2024-му.

Журнал звернувся за коментарем лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка заявила нібито "політичний процес однозначно розпочався"