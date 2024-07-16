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ПОЛІТИКА

The Economist: У найближчі місяці українцям доведеться звикати до постійних відключень електроенергії

16 липня 2024, 16:22
The Economist: У найближчі місяці українцям доведеться звикати до постійних відключень електроенергії
Зазначається, що українці вже навчилися пристосовуватися до дефіциту електроенергії.

Регулярні відключення електроенергії будуть звичним явищем для українців у найближчі місяці. 

Про це повідомляє The Economist

"Залишилося надто мало часу і надто мало мільярдів доларів, необхідних для встановлення кількох сотень малих електростанцій, відновлення розбомблених станцій або будівництва ВЕС та СЕС. Постійні відключення електроенергії будуть звичайним явищем", - йдеться у виданні. 

Зазначається, що українці вже навчилися пристосовуватися до дефіциту електроенергії. 

Зокрема, малий бізнес придбав дизельні генератори, а середні підприємці почали інвестувати у газові турбіни і навіть можуть продавати надлишок електроенергії в енергосистему. 

"Люди купують акумуляторні батареї, які вони можуть заряджати і використовувати вдома для Wi-Fi з'єднання та USB-ламп. Але все це буде піддано суворій перевірці", - наголосили у статті. 

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів енергосистеми Україна втратила понад 9 ГВт потужностей.

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