The Guardian: росія прагне захопити весь Херсон через стратегічний плацдарм на Дніпрі

Це один із чотирьох регіонів, які росія хоче "приєднати до себе".

росія прагне заявити про своє право на всю Херсонську областьдо початку мирних переговорів, тому російські окупанти постійно намагаються захопити плацдарм на річці Дніпро.

Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю The Guardian.

В інтерв'ю виданню він заявив, що російські війська намагаються перетнути річку в чотирьох місцях, щоб обґрунтувати свої вимоги щодо всієї Херсонської області.

Це один із чотирьох регіонів, які росія хоче "приєднати до себе".

"Кожен день вони намагаються перетнути річку. Ми отримали інформацію від нашої розвідки, що російський заступник командира сказав військовим, що вони мають за будь-яку ціну форсувати річку. Хоча не всі солдати готові до цього", — розповів Прокудін журналістам.

Також голова Херсонської ОВА заявив, що російським солдатам було сказано, що вони повинні до початку перемовин захопити хоча б одне із сіл на правому березі Дніпра, однак їм не вдалося цього домогтися.

Він також додав, що російські окупанти намагаються прорватися в чотирьох місцях: через болотисті острови, небезпечні сірі зони, а також у місці Антонівського та залізничного мостів на схід від міста Херсон.