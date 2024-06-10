The Guardian розповіли, що зараз відбувається у Вовчанську

росія не відмовляється від задумів захопити дорогу, яка з’єднує Вовчанськ з Куп’янськом.

Вовчанськ, в якому, за словами військових, бої не припиняються, де колись проживало близько 17 тисяч людей, знаходиться приблизно за 5 кілометрів від кордону з росією. Зараз місто майже вщент зруйноване, Сили оборони утримують під своїм контролем більшу частину Вовчанська, але запеклі бої не втихають.

Про це повідомляє The Guardian.

У матеріалі йдеться, що в перший день повномасштабного вторгнення росіяни захопили місто, але через півроку відступили через наступ Збройних сил України. Проте 10 травня цього року війська рф повернулися до задумів щодо окупації Вовчанська, наразі вони захопили поліклініку та м’ясокомбінат.

"Відтоді почалася жорстока битва. російські війська контролюють північ міста та частину зруйнованих західних районів, тоді як українські війська утримують центр. Боротьба точиться будинок за будинком. Зараз Вовчанськ нагадує міні-Сталінград 21 століття, це місце смерті, ​​стрілянини та ближнього бою", - пише видання.

Водночас військові 57 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ розповідають, що небо над Вовчанськом вкрите дронами: і українськими, і російськами. За словами захисників, безпілотники - найбільша проблема цієї війни і через них у місті навіть неможливо вивести бронетехніку. Але з іншого боку, вони ефективно допомагають нищити ворога.

"Спочатку росія ввела танки. Ми їх усіх знищили за п'ять хвилин. Якщо їх не дістане наша артилерія, то це обов'язково дістануть дрони. Я не відчуваю до них жалю. Вони постійно намагаються захопити нашу територію. росіяни - зомбований народ. Якщо ми їх не зупинимо, вони будуть продовжувати" - сказав один із військових 57 бригади.

Про надскладну ситуацію в місті також розповідають місцеві жителі, які були в окупації. Так, жителька Вовчанська Валентина каже, що окупанти вривалися навіть до лікарень, де встановлювали свої спостережні пункти і розстрілювали мирних людей, які намагалися евакуюватись.

"росіяни думали, що взяти Вовчанськ буде легко, але вони помилялися. Україна дає відсіч", - цитує слова жінки видання.

Також у матеріалі наголосили, що зараз кремль не відмовляється від захоплення міста. Окупанти намагаються взяти під свій контроль дорогу, яка з’єднує Вовчанськ з Куп’янськом, аби прорватися ближче до Харкова.