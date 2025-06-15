The Guardian: Трамп давно готувався до конфлікту з Каліфорнією

рамп відправив військових до Лос-Анджелеса на тлі масових протестів проти жорстких імміграційних рейдів.

Президент США Дональд Трамп відправив військових до Лос-Анджелеса на тлі масових протестів проти жорстких імміграційних рейдів. Цей крок спричинив гостру конфронтацію з владою штату Каліфорнія, зокрема з губернатором-демократом Гевіном Ньюсомом, який назвав дії Білого дому “авторитарними” і подав до суду на федеральну адміністрацію.

Як повідомляє The Guardian, протести у Лос-Анджелесі, що спалахнули після арештів нелегальних мігрантів, переважно були мирними, хоча зафіксовано сутички між протестувальниками та силовиками. Це дало Трампу підставу ввести війська, попри опір з боку місцевої влади. Він також публічно підтримав ідею арешту Ньюсома — крок, який губернатор назвав “межою, яку ми не маємо права перетинати”.

Каліфорнія, яка неодноразово ставала центром опозиції до політики Трампа, нині знову опинилася в центрі національного конфлікту. З початку другого терміну адміністрації Трампа штат вже подав 16 судових позовів, і ця цифра зростає.

На думку аналітиків, президент використовує ситуацію для мобілізації своєї бази, демонструючи “силу” і боротьбу з воукізмом, толерантністю та “прибережною елітою”, що уособлює Каліфорнія. Трамп неодноразово висловлював своє несприйняття політики штату щодо імміграції, охорони довкілля та соціального захисту.

Конфлікт також підкреслив зростаючий розрив між правами штатів і федеральною владою, а також прагнення Трампа до централізації влади. Експерти попереджають, що подальша ескалація може мати серйозні наслідки для демократичних інститутів у США.