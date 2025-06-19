The Guardian: Трамп перетворює США на автократію швидше, ніж путін

Проблема в тому, що у Верховному суді США склалася протрампівська більшість, яка зрештою ухвалює рішення на користь президента.

Під керівництвом Дональда Трампа США перетворюються на автократію навіть швидше, ніж прогнозували аналітики.

Про це в аналітичній статті пише британська The Guardian.

"Трамп завдає авторитарних ударів набагато частіше, ніж будь-хто інший у свій перший рік при владі. Але ми ще не знаємо, скільки з цих ударів буде завдано або як суспільство відреагує", – сказав Стівен Левицький, політолог Гарварду та автор книги "Як помирають демократії".

І хоча низка указів Трампа наштовхнулася на судові оскарження, є обгрунтовані сумніви, що ці позови зрештою вдастся довести до логічного кінця. Проблема в тому, що у Верховному суді США склалася протрампівська більшість, яка зрештою ухвалює рішення на користь президента.

За словами Левицького, Трамп намагається перетворити США на автократію з більшою інтенсивністю, ніж це робили такі відомі автократи як Уго Чавес у Венесуелі, Реджеп Таїп Ердоган в Туреччині та Віктор Орбан в Угорщині.

Ерік Рубін, колишній посол США в Болгарії та екс-виконувач обов'язків посла в москві, заявив, що Трамп у своїх темпах випереджає навіть владіміра путіна. Свого часу російському президенту знадобилися роки, щоб перетворити єльцинську росію на нинішню диктатуру, тоді як темпи Трампа вимірюються місяцями.

Професор Дартмутського коледжу Брендан Найхан констатує, що за умовною шкалою "демократія-автократія" США вже наблизилися до таких країн, як Бразилія та Ізраїль. І хоча зараз Америка на цій умовній шкалі перебуває значно вище за росію, Найхан очікує подальшого погіршення ситуації.

Стівен Левицький вважає, що ключовим фактором перетворення США на автократію стане здатність чи нездатність Трампа встановити особистий контроль над збройними силами. У цьому конттексті експерта непокоїть намагання президента США політизувати армію.

"Це може бути справді потворним і поганим, тому що єдиний спосіб дійти від того, де ми зараз, до справжнього авторитаризму, як у Нікарагуа, Венесуелі чи росії, – це якщо Трамп матиме на своєму боці військових та сили безпеки, і він робить кроки в цьому напрямку", – попереджає експерт.

Є вже й конкретні приклади того, як в США встановлюється система диктатури. Великим шоком для Америки стало жорстоке поводження із сенатором-демократом Алексом Паділья кілька днів тому. Коли він спробував поставити запитання міністру внутрішньої безпеки США Крісті Ноем на прес-конференції, його жорстко затримала охорона і вивела із приміщення. Подібний випадок брутального поводження з депутатом парламенту в США важко пригадати.

І цей шокуючий для аммериканців інцедент стався на тлі розгортання Трампом 4000 військовослужбовців Національної гвардії та 700 морських піхотинців на вулицях Лос-Анджелеса для придушення протестів – всупереч позиції губернатора Каліфорнії, якому і належить право розгортати сили національної гвардії у своєму штаті

Але набагато гіршим знаком для демократії стало те, що в штаті Міннесота були розстріляні дві родини політиків-демократів. Одна родина загинула, друга отримала важкі поранення. Затриманий стрілець виявився палкиим прихильником Трампа. Повідомляється, що на момент арешту у нього був список із понад 45 цілей, усі з яких були демократами.

Вже згаданий екс-посоло США в Болгарії Ерік Рубін каже, що цей розстріл створив атмосферу страху, порівняну з часами Веймарської республіки в Німеччині 1920-30-х років.

"Страх потужний і згубний. Люди не бажають балотуватися на ці посади, бо бояться. Широка громадськість залякана. Я дещо заляканий", – каже Рубін.

А на тлі цих гучних подій відбувається дещо менш помітне, але навіть більш важливе: адміністрація Трампа докладає зусиль щодо розширення правових меж повноважень президента. Зрештою тут усе впирається в позицію Верховного суду – того самого, де у Трампа є більшість, і який торік пробачив Трампу усі його злочини під час першої каденції.

"Він рухається з воістину тривожною швидкістю та натискає на всі авторитарні кнопки. Нам залишилося кілька рішень Верховного суду до того моменту, коли у нас буде президент, якого ми не можемо позбутися", – сказала професорка соціології та міжнародних відносин у Принстонському університеті Кім Лейн Шеппеле.

Консервативний коментатор і противник Трампа Девід Фрум вважає, що Трамп спробує використати усі доступні важелі для того, щоб не допустити реваншу Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу у наступному році. На його переконання, поки що результати спроб підірвати демократію в США виглядають "приємними" для Трампа і разом з тим "глибоко зловісними" для тих, хто сподівається зберегти вільні та чесні вибори в Америці.