The Hill: Спецпредставник Трампа – та людина, яка має справу з путіним

Келлог вважає, що росія у відчаї через швидке погіршення військових і дипломатичних позицій путіна внаслідок його невдалого керівництва.

Новообраний президент Дональд Трамп призначив своїм спеціальним представником з питань України та росії Кіта Келлога, генерал-лейтенанта у відставці та колишнього радника апарату Ради з національної безпеки.

кремль, ймовірно, очікує, що Келлог підкориться кожній вимозі путіна. А його запити будуть рівнозначні повній капітуляції України. Однак такі вимоги зазвичай висуваються з позиції сили, а у кремля її немає.

Про це пише The Hill.

Келлог не є підлабузником, схожим на Такера Карлсона (американського журналіста, який часто висловлював проросійські позиції). Крім того, Келлог, імовірно, не дозволить себе легко обдурити, особливо в умовах, коли очевидні ознаки слабкості Кремля стають дедалі більш помітними, вважають автори.

У проморолику, присвяченому зустрічі з Лавровим, Карлсон чітко дав зрозуміти, що купився на останній ядерний блеф путіна. Карлсон наївно стверджував, що "адміністрація Байдена ще більше наблизила США до ядерного конфлікту з росією".

"Насправді ж, ми не наблизилися до ядерної війни. Карлсон може боятися ядерного арсеналу путіна. Але Келлог не боїться. Він знає, що путін не може вдатися до використання ядерної зброї, що означало б кінець гри для всіх", — йдеться в газеті.

Келлог також знає, що росія, по суті, веде глобальну війну проти США та їхніх західних союзників. Поразка Заходу в Україні від росії означатиме перемогу союзників Путіна по осі зла в Китаї, Ірані та Північній Кореї. Простіше кажучи, в газеті вважають, що Україну не можна відокремлювати від інших стратегічних та екзистенційних загроз, що стоять перед США та їхньою національною безпекою.

"У січні найбільшим викликом для Келлога буде, мабуть, переконати Трампа в тому, що путін і його кремлівські друзі розраховують на те, що він укладе погану угоду, яка зашкодить інтересам безпеки Заходу в Східній Європі", — пишуть автори.