The Hill:Чи змінить Гарріс курс Байдена щодо України?

Гарріс заявила, що "твердо стоятиме на боці України й союзників по НАТО", але за Байдена це зобов'язання не передбачає вигнання росії з території України.

Якщо через п'ять місяців Камала Гарріс стане президентом, то першим викликом, з яким вона, ймовірно, зіткнеться, буде зростаюча небезпека з боку щонайменше чотирьох супротивників за океаном (Ірану, росії, Китаю та Північної Кореї), які не тільки відкрито заявляють про свої ворожі наміри щодо Заходу, але й координують свої дії проти Америки.

Під час своєї промови на Національному з'їзді Демократичної партії Гарріс взялася за найбільш суперечливе для її партії питання — ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Про це пише The Hill.

Під час своєї промови Гарріс не згадала про загрозу з боку Ірану, який може стати ядерною державою, чого, за словами Байдена, США не допустять. Проте американська та ізраїльська розвідка вказує на те, що Тегеран стоїть на порозі того, щоб зробити це в останні дні президентського терміну Байдена.

Гарріс також звернула увагу на війну між росією та Україною, де США постачають Україні оборонну зброю, але не беруть безпосередньої участі в жодних бойових діях. Це тому, що, як заявив Байден "це спровокує третю світову війну".

Гарріс заявила, що за п'ять днів до того, як росія напала на Україну, вона зустрілася з президентом Зеленським, щоб попередити його про план вторгнення росії й "допомогла мобілізувати глобальну відповідь — понад 50 країн — для захисту від агресії путіна".

"Але її розповідь замовчує одну з головних зовнішньополітичних невдач адміністрації Байдена-Гарріс: її нездатність та/або небажання протистояти владіміру путіну і стримати вторгнення в першу чергу. Це стало природним продовженням пасивного підходу адміністрації Обами-Байдена до першої агресії путіна в Україні у 2014 році, коли росії було дозволено захопити Крим. Така позиція, своєю чергою, відповідала запевненням Барака Обами, які він дав путіну у 2012 році, що він "буде більш гнучким" після свого переобрання", — зазначає видання.

Крім того, найпотужнішим і найнебезпечнішим супротивником, з яким зіткнеться наступна адміністрація США, є Китай. Сі Цзіньпін, спостерігаючи за війною в Україні, вивчає реакцію адміністрації на антизахідну агресію, що стане в нагоді в його плані дій проти Тайваню.

"У разі перемоги Гарріс матиме можливість зробити те, на що не вистачало сміливості чи далекоглядності жодному президенту: оприлюднити офіційну, достовірну декларацію про зобов'язання захищати Тайвань, тим самим поклавши край небезпечній політиці стратегічної невизначеності США", — йдеться у повідомленні.

Щодо четвертого члена антизахідної осі, Північної Кореї, Гарріс скористалася нагодою, щоб розкритикувати Кім Чен Ина за його прихильність до Трампа.