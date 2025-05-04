The Independent: кремлівське перемир'я — прикриття для імперських амбіцій путіна

путін зовсім не хвилюється через нещодавні міні-погрози Дональда Трампа посилити санкції.

Пропозиція кремля про триденне перемир’я на 9 травня свідчить не про готовність до миру, а навпаки про бажання Путіна не лише захопити всю Україну, але й про намір потім диктувати свою волю всій Європі.

Про це пише The Independent у великій аналітичній статті, присвяченій ситуації у російсько-українській війні.

Автор публікації вважає правильним рішення Києва відкинути путінське парадне "перемир’я", як "чергову спробу маніпуляції". Він нагадує, що попереднє "великоднє перемир’я" російська армія активно порушувала.

"путін зовсім не хвилюється через нещодавні міні-погрози Дональда Трампа посилити санкції та не ображений роздратуванням президента США через зволікання росії з припиненням вогню, а навпаки, закриває вуха руками і продовжує робити все, що йому заманеться", – пише видання.

росія продовжує ігнорувати справжні мирні переговори, тому що сподівається залишити за собою всю захоплену територію, коли війна таки закінчиться у той чи інший спосіб.

"Для досягнення його цілей може бути достатньо просто захопити частини України, взяти порти, захопити автомагістралі, захопити критично важливу інфраструктуру – це справді важливо для виживання України як незалежної держави. Цього може бути достатньо для досягнення його цілей – запобігти їхньому членству в НАТО чи ЄС", – вважає доктор Рейчел Еллехуус, голова Королівського інституту об'єднаних військ та колишня співробітниця США в НАТО.

Однак це проблема не лише самої України.

"У путіна є вторинна мета, яку люди іноді не помічають, а саме - кинути виклик і підірвати НАТО та Європейський Союз. Він збирається перевірити межі того, що ми називаємо статтею 5, яка є відчуттям або зобов’язанням, що напад на одного союзника НАТО є нападом на всіх них", – сказала Еллехуус.

Разом з тим автор публікації закликає не списувати Україну з рахунків, попри виснаженість українського війська і відсутність очевидного шляху до перемоги. Він нагадує, що саме Україна зараз є світовим лідером у найсучаснішій військовій технології – безпілотниках.

The Independent підкреслює, що російські втрати на фронті є величезними. І хоча Україна теж несла втрати, а мобілізаційний і військово-промисловий потенціал росії є значно більшим, зрештою, переможця у війні визначає контроль території.

"За цим показником жодна зі сторін не виграє і не програє. росія досягла незначних тактичних успіхів в Україні за останній рік, тоді як Україна змінила сам характер війни", – наголошує автор публікації.

Журналіст наводить думку американського генерала і головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі, який вказує на постійну деградацію якості російських сил і протилежний процес в Силах оборони України.

"З українського боку … ми бачимо армію, яка почала майже з холодного старту. Ми допомагали їм до війни, але не в тих масштабах, як після [початку] війни, і вони дуже, дуже швидко розвивалися та еволюціонували", – сказав командувач НАТО.