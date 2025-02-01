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The Independent розповів про різку зміну тактики росіян

01 лютого 2025, 10:57
The Independent розповів про різку зміну тактики росіян
Фото: з вільного доступу
росіяни мають набагато більшу кількість піхоти й атакують невеликими групами
російські війська посилюють наступ навколо стратегічно важливого українського міста Покровськ, загрожуючи ключовим лініям постачання і викликаючи побоювання щодо можливого оточення.
 
Про це пише The Independent.
 
"Ситуація загалом складна, противник постійно атакує в пішому порядку", - сказав заступник командира 59-ї штурмової бригади України, яка веде бої на Покровському фронті.
 
За словами офіцера, противник має набагато більшу кількість піхоти, атакує невеликими групами, готовими зазнавати дуже великих втрат, і вміло використовує ландшафт і погану видимість, щоб сховатися від безпілотників.
 
Віктор Трегубов, представник українських військових, заявив, що росіяни намагаються обійти й оточити Покровськ із заходу. За його словами, це відрізняється від їхнього підходу до захоплення попередніх великих міських районів, де вони надавали перевагу дорогим лобовим атакам і вуличним боям. Він сказав:
 
"Схоже, що, можливо, вперше, вони почали економити свої сили".
 
За словами Трегубова, наступ російських військ на Покровському фронті здебільшого ведеться невеликими групами піхоти, які використовують села і лісосмуги для того, щоб закріпитися.
 
Заступник командира 59-ї штурмової бригади України заявив, що нещодавно росіяни почали використовувати нову тактику: надсилати загони піхоти по три-чотири людини вглиб території, щоб влаштовувати засідки на українських солдатів і техніку за допомогою протитанкових мін.
 
Він додав, що загалом за останній місяць напади стали трохи менш інтенсивними, а артилерія росії стріляє менше, ніж півроку тому.

 

війна в Українітактикаросія окупанти

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