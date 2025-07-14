Завербовані росією вихідці з Близького Сходу нерідко шкодують про свій вибір.

Опинившись на фронті, завербовані росією вихідці з Близького Сходу нерідко шкодують про свій вибір, однак шансів на повернення додому у них небагато.

Про це пише The Insider.

Розкриваючи роль російських чиновників у вербуванні чоловіків із Сирії, Ємену та Лівії на війну проти України. Як з’ясували журналісти, це організована схема, у центрі якої перебувають глави адміністрацій прикордонних російських регіонів, співробітники міграційних служб і Міністерства закордонних справ рф.

Видання наводить також історію сирійця Вахіда, який у себе на батьківщині був фермером і вирішив відгукнутися на оголошення, де йшлося про високий заробіток у рф і прискорене отримання російського громадянства.

Опинившись у рф, Вахід дізнався, що його відправляють на війну проти України — у Луганську область.

"Хоча він і погодився воювати, вже за кілька місяців записав своїй сім'ї в Сирії відчайдушне голосове повідомлення про жахи бойових дій і своє бажання повернутися додому", — пише The Insider.

Влада провінції Сувейда навіть зробила спроби домовитися про його повернення з російським посольством у Дамаску, але марно. За даними журналістів, додому захотіли повернутися щонайменше ще сім жителів Сувейди, які потрапили на фронт разом із Вахідом.

Вахід загинув у "м'ясному штурмі" у вересні 2024 року. Жодних компенсацій за поранення і загибель таких рекрутів їхнім сім'ям не передбачено.

рф вкрай неохоче визнає відправлення на війну проти України найманців з інших, але, по суті, уся система вербування — це добре налагоджений механізм усередині держапарату, констатується в публікації.