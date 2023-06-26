Матеріали:
Теми:

У The New York Times розповіли, скільки Bradle втратили ЗСУ

26 червня 2023, 17:11
У The New York Times розповіли, скільки Bradle втратили ЗСУ
джерело wikipedia
Зокрема БМП зазнають пошкоджень, потрапляючи на великі заміновані ворогом території.

В Україні були пошкоджені чи знищені принаймні 17 БМП Bradley під час повномасштабної війни.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на інформацію від військового високопосадовця зі США.

За даними видання, Bradley зазнавали пошкоджень, коли, наприклад, Сили оборони України потрапляли на мінне поле росіян. Окупанти довели, що можуть відновлювати деякі мінні поля, розміновані перед цим за допомогою західного обладнання.

"Колона бронетехніки Bradley з гуркотом мчала вперед, наповнена українськими солдатами, переміщуючи нову потужну американську зброю на південний фронт війни. Але потім один натрапив на міну. Вибух зірвав одну зі схожих на бульдозер гусениць машини, знерухомивши її", – описується у матеріалі.

"Все заміновано, скрізь", – сказав командир підрозділу безпілотників лейтенант Ашот Арутюнян, який стежив за допомогою дрона, як міна розірвалася під Bradley та зупинила просування української колони.

Джерело видання додало, що українські захисники під час свого просування вперед у деяких місцях уздовж лінії фронту роблять паузи, аби з'ясувати, яка тактика, методи прориву і розчищання працюють найкраще.

"У березні США ввели в справу 113 бойових машин Bradley. За словами чиновника, принаймні 17 із них – понад 15% – були пошкоджені чи знищені під час бойових дій", – вказано у статті.

втративійна в Україніросія окупантиBradley

Останні матеріали

Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської «ваґнеріади» – пророцтво від Міка Раяна
Політика
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської «ваґнеріади» – пророцтво від Міка Раяна
26 червня 2023, 18:30
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
Політика
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
26 червня 2023, 15:30
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
Політика
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
26 червня 2023, 11:00
Занадто гарно, щоб бути правдою.
Політика
Занадто гарно, щоб бути правдою. "Громадянська війна" в росії виявилася лише телесеріалом про падіння Пригожина – Том Купер
25 червня 2023, 13:00
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
24 червня 2023, 18:30
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
Політика
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
23 червня 2023, 17:40
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
23 червня 2023, 15:00
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
Політика
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
23 червня 2023, 10:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється