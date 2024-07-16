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CУСПІЛЬСТВО

The New York Times визначив найкращі книги ХХІ століття

16 липня 2024, 20:59
The New York Times визначив найкращі книги ХХІ століття
Фото: з вільних джерел
Рейтинг склали на основі опитування письменників, критиків та читачів.

Видання The New York Times визначило сто найкращих книг ХХІ століття. Рейтинг склали на основі опитування письменників, критиків та читачів.

Список оприлюднили на сайті видання.

Журналісти попросили понад 500 письменників, публіцистів, поетів, літературних критиків, перекладачів та інших експертів обрати найцінніші, на їхній погляд, романи, написані з 1 січня 2000 року. В опитуванні брали участь письменники Стівен Кінг, Джеймс Паттерсон і Джонатан Летем, акторка Сара Джессіка Паркер та інші. Книги, які обрав кожен експерт, можна подивитися тут.

На першому місці рейтингу — роман італійської письменниці Елени Ферранте «Моя неймовірна подруга» (2012) про життя двох подруг Елени та Ліли з бідного району Неаполя в 1950-х роках. Книга розповідає про дорослішання дівчат, їхні розставання і воззʼєднання, а ще про те, як змінювався Неаполь.

У топ-10 книг увійшли:

  • Моя неймовірна подруга, Елена Ферранте
  • Тепло інших сонць: епічна історія великого американського переселення, Ізабель Вілкерсон
  • Вулфголл, Гіларі Мантел
  • Відомий світ, Едвард Пол Джонс
  • Виправлення, Джонатан Франзен
  • 2666, Роберто Боланьо
  • Підземна залізниця, Колсон Вайтхед
  • Аустерліц, Вінфрід Георг Зебальд
  • Не відпускай мене, Кадзуо Ішіґуро, Колсон Вайтхед
  • Гілеад, Мерилін Робінсон

У список найкращих книг ХХІ століття також потрапили "Рік магічного мислення" Джоан Дідіон (12 місце), "Пачінко" Лі Мін Чжин (15 місце), "Спокута" Ієна Макʼюена (26 місце), "Роки" Анні Ерно (37 місце) і "Щиголь" Донни Тартт (46 місце). А повний рейтинг — ось тут.

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