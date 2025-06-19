The Telegraph: Еміграція українських випускників у Європу посилює демографічну кризу

За три роки війни багато молодих українців ухвалили рішення виїхати з України в безпечні країни і з кожним роком виїжджає дедалі більше молоді.

В умовах продовження війни з росією дедалі більше випускників українських шкіл ухвалює рішення виїхати вчитися в Європу. У деяких випадках таке рішення приймає половина класу, як хлопці, так і дівчата. Про додаткову небезпеку, пов'язану з демографічною ситуацією в Україні, яка і без того погіршується.

Про це пише The Telegraph.

Кореспондентка видання поспілкувалася з учителями та учнями випускного класу однієї зі шкіл у Львові. Сімнадцятирічна Кіра Юхименко, переселенка із Запорізької області, розповіла, що до війни не думала про від'їзд, сподівалася вступити до університету в Києві чи Харкові. Але переїхавши до Львова і кілька разів побувавши в польському Кракові, вона змінила рішення. Основною причиною стало те, що під час війни знижується якість навчання.

"Під час повітряної тривоги або бомбардувань, неможливо вчитися. Доводиться спускатися в бомбосховище і виходити в інтернет. А я хочу досягти успіху в навчанні", - сказала вона.

Її однокласниця, 17-річна Тетяна Марвій сказала, що раніше планувала вступати до інституту в Україні, але змінила рішення після того, як її сестра не змогла заробити високі оцінки під час іспитів через постійні сирени повітряної тривоги. Тепер вона планує вивчати міжнародні відносини в столиці Литви Вільнюсі.

Колишній учень Львівського фізико-математичного ліцею 17-річний Тарас Гривняк вступив до Віденського університету. Він сказав журналістам, що в Європу поїхали половина хлопчиків з його класу і стільки ж дівчаток.

Їхня вчителька Людмила Макохіна підтвердила, що багато дітей думають про еміграцію, обираючи університети в Європі, а не в Україні.

Інша вчителька зі Львова Світлана Божко сказала, що з 34 учнів її випускного 11-го класу до Європи переїдуть 18 учнів: 8 дівчаток і 11 хлопчиків.

The Telegraph пише, що за три роки війни багато молодих українців ухвалили рішення виїхати з України в безпечні країни і з кожним роком виїжджає дедалі більше молоді, зокрема дівчат. Крім витоку мізків, це прискорює скочування України в демографічну прірву. Як пише видання:

"Хвиля еміграції є демографічною бомбою уповільненої дії".

Видання пише, що кількість молодих жінок, які виїжджають з України, зростає рік від року. За рік після російського вторгнення, наприклад, подвоїлася кількість українських студенток у Польщі.