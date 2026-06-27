The Telegraph: Крим перетворюється на найбільшу стратегічну проблему путіна

Також це ставить під сумнів здатність рф досягти цілей у війні.

Окупований Крим, який кремль роками подавав як символ своєї могутності, дедалі більше перетворюється на стратегічну слабкість росії, адже українські удари ставлять під загрозу контроль москви над ключовим для її військових планів півостровом.

Про це у колонці для The Telegraph пише військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон.

За його словами, анексія Криму була головним зовнішньополітичним досягненням Володимира Путіна, однак зараз півострів дедалі частіше стає мішенню українських атак. Безпілотники й ракети регулярно уражають військові об'єкти, демонструючи неспроможність російської ППО повністю захистити стратегічно важливий регіон.

Експерт зазначає, що через погіршення безпекової ситуації Крим залишають туристи та частина місцевих жителів, а сам півострів втрачає репутацію безпечного тилу.

Де Бреттон-Гордон також звертає увагу на повідомлення про дефіцит пального, перебої з електропостачанням та інші проблеми, які свідчать про зростаючий тиск на окупаційну владу. Крім того, після серії українських ударів росія була змушена відвести значну частину кораблів Чорноморського флоту із Севастополя.

Автор наголошує, що після початку повномасштабної війни Крим став одним із головних логістичних вузлів російської армії на півдні України. Якщо Київ і надалі позбавлятиме рф можливості безпечно використовувати півострів як військову базу, це може суттєво вплинути на перебіг усієї кампанії.

"Крим колись був символом піднесення путіна. Він цілком може стати символом його падіння", – підсумував де Бреттон-Гордон.

На думку експерта, нездатність кремля повністю захистити Крим і москву свідчить про ослаблення позицій путіна. Водночас він вважає малоймовірним, що потенційний наступник російського президента буде більш зацікавлений у продовженні війни.