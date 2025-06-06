The Telegraph назвав ключову ціль літнього наступу рф

росія цьогоріч хоче повністю окупувати Донецьку й Луганську області

російські загарбники впродовж літнього наступу намагатимуться окупувати повністю Донецьку область. Водночас Костянтинівка є основною початковою ціллю.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що українське командування хотіло посилити підрозділи в Донецькій області, вивівши війська із Курської області. Однак перегрупуванню завадив наступ росіян на Сумську область. У результаті цього загарбникам вдалося прорвати оборону між Покровськом і Торецьком, посиливши тиск на Костянтинівку, яка є важливим логістичним вузлом.

Костянтинівка розташована на ключовому перехресті автомобільних і залізних доріг, вона є стратегічно важливою для оборони в Донецькій області. При цьому втрата міста може ускладнити зусилля щодо постачання ЗСУ і потенційно поставить Краматорськ у зону досяжності російської важкої ракетної артилерії, що, за попередженням українських офіцерів, може мати катастрофічні наслідки.

Неназвані українські військові джерела розповіли журналістам, що вони допускають втрату Костянтинівки. За їхніми словами, це не буде катастрофою, оскільки росія зазнає важких втрат під час можливих міських боїв.